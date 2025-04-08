Манчестер Сити определился с игроком, который заменит де Брюйне

Английский «Манчестер Сити» определился с футболистом, который заменит полузащитника Кевина де Брюйне. Бельгиец сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет АПЛ.

Руководство «горожан» приняло решение выйти на трансферный рынок, чтобы оформить трансфер Флориана Вирца из немецкого «Байера». Английский клуб готов выложить 100 млн евро, который требует леверкузенский коллектив.

Сообщается, что главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за 21-летнего полузащитника выступает мюнхенская «Бавария», однако руководство «Байера» не собирается отдавать футболиста конкуренту в чемпионате.

В текущем сезоне Вирц провел 39 матчей во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2027 года.