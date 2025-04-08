Прошло около 20 лет. Артета припомнил, как Арсенал обыграл Реал в ЛЧ
Микель желает повторить тот успех
Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета перед первым матчем с мадридским «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ вспомнил, как «канониры» обыграли «сливочных» в еврокубке в далеком 2006 году.
Тогда «Арсенал» за суммою двух поединков прошел «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
«Это нас вдохновляет. Достижения того поколения служат для нас примером. Мы хотим повторить эти успехи. Прошло почти 20 лет – это очень много для футбола. Но история осталась. К сожалению, та победа слишком далеко в прошлом, чтобы проводить параллели, но определенно есть вещи, на которые мы можем равняться», – сказав Артета.
Напомним, что первая игра между «Арсеналом» и «Реалом» состоится 8 апреля в 22:00 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
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