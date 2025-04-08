Главный матч в карьере? Артета в ожиданни встречи с Реалом в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал будущий поединок с мадридском «Реалом», который состоится в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Специалист считает, что данная встреча станет одним из важных моментов в его тренерской деятельности.

«Я хочу видеть, что мои игроки готовы к победе, что они готовы обыграть «Реал». Мы должны быть командой, которой мы являлись на протяжении последней четверти сезона. Мы пережили взлеты и падения, прошли через разные испытания, в этом наша сила.

Сто процентов это самый большой матч в моей карьере тренера. Ажиотаж растет. Люди проявляют большой интерес. Мы хотим проявить себя на этой арене. «Арсенал» должен играть на этой арене регулярно. Ради этого я занялся тренерской деятельностью и пришел в этот клуб. Мы 20 лет не играли на таком уровне. У нас прекрасная возможность написать свою собственную историю. Мы здесь ради этого», – ответил Артета.