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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 10:47 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:49
85
0

Главный матч в карьере? Артета в ожиданни встречи с Реалом в ЛЧ

Тренер «Арсенала» стремится обыграть мадридский клуб

08 апреля 2025, 10:47 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:49
85
0
Главный матч в карьере? Артета в ожиданни встречи с Реалом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал будущий поединок с мадридском «Реалом», который состоится в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Специалист считает, что данная встреча станет одним из важных моментов в его тренерской деятельности.

«Я хочу видеть, что мои игроки готовы к победе, что они готовы обыграть «Реал». Мы должны быть командой, которой мы являлись на протяжении последней четверти сезона. Мы пережили взлеты и падения, прошли через разные испытания, в этом наша сила.

Сто процентов это самый большой матч в моей карьере тренера. Ажиотаж растет. Люди проявляют большой интерес. Мы хотим проявить себя на этой арене. «Арсенал» должен играть на этой арене регулярно. Ради этого я занялся тренерской деятельностью и пришел в этот клуб. Мы 20 лет не играли на таком уровне. У нас прекрасная возможность написать свою собственную историю. Мы здесь ради этого», – ответил Артета.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Микель Артета
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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