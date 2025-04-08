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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 10:36 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:42
23
0

САКА – о матче с Реалом: «Это будет мой самый важный матч за Арсенал»

Нападающий лондонского «Арсенала» готов отдать все силы

08 апреля 2025, 10:36 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:42
23
0
САКА – о матче с Реалом: «Это будет мой самый важный матч за Арсенал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Первая встреча состоится на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

«Думаю, что это будет мой самый большой матч за «Арсенал». Игроки нашей команды уже готовы. С нетерпением ждем поединка. Не сомневаюсь, что и болельщики готовы внести свою лепту. С их помощью этот вечер может стать лучшим в истории нашего стадиона.

Наш клуб впервые за долгое время вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов во второй раз подряд. В матче с мадридским клубом мы хотим сделать следующий шаг и пройти еще дальше. Но ведь это «Реал» – мы должны уважать соперника и их достижения.

Однако считаю, что в матче случиться может что угодно. Мы не должны зацикливаться на успехах мадридского клуба», – сказал Сака.

Напомним, что игра состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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