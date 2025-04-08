Не легионеры. Известный тренер назвал главную проблему украинского футбола

Известный тренер Вячеслав Грозный оценил результат сборной Украины в Лиге наций, а также назвал главную проблему в отечественном футболе:

«Есть проблема с переходом от юношеского к взрослому футболу. Надо подумать почему? У владельцев клубов были свои задачи – для достижения результатов привлекали легионеров. Однако ни Малиновский, ни Зинченко не играли в «Шахтере». Забарный из «Динамо» вообще уникум. Миколенко тоже. По многим можем пройтись.

Сейчас сложилась другая ситуация. Молодые игроки быстро адаптируются к европейскому футболу. Уверен, что в ближайшее время и Судаков, и Шапаренко, и Бражко будут играть в сильных европейских командах. Поэтому революцию в детско-юношеском футболе делать не надо. Методика, по которой работают в клубах и академиях, отвечает современным требованиям.

Не нужно делать трагедии из невыхода в Лигу А. Выводы будут сделаны, возьмем все лучшее. Уверен, в следующем году эта задача будет решена и квалифицируемся к сильнейшим автоматически, заняв первое место в одной из групп дивизиона», – считает Грозный.