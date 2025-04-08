Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Откровенно, ничейный счет был бы закономерным»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 09:24 |
335
0

Руслан КОСТЫШИН: «Откровенно, ничейный счет был бы закономерным»

Коуч «Колоса» пообщался с журналистами

08 апреля 2025, 09:24 |
335
0
Руслан КОСТЫШИН: «Откровенно, ничейный счет был бы закономерным»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после минимального поражения в матче 23 тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1).

– В конце игры спрашивал арбитра, почему такое решение на последних секундах. Он ответил: «Спорный мяч». Я говорил – так мы же атаковали, как отдали спорный мяч сопернику? Вот такая трактовка.

– Откровенно, ничейный счет был бы закономерным. Была такая вязкая игра, по такой погоде. «Рух» преобладал в первом тайме, а мы во втором. Ветер приносил пользу как одной команде, так и другой. Мы были в равных условиях.

– Я очень доволен командой, даже после сегодняшней игры. Команда меняется, то, что я хочу видеть – на переключениях, быстрый отбор мяча. Да, было тяжело играть против «Руха» в таком русле, потому что команда играет в вертикальный футбол. И не создает много условий, чтобы сразу мяч у них отбирали, где-то от простоты, и этих условий очень мало. Но мы стараемся меняться, чтобы наша команда была динамичнее.

– Замены по перерыву по разному сыграли. Властью еще не в том состоянии, чтобы добавить, а Алексей Сидоров вышел довольно неплохо. Вообще счастье нужно заработать. Только трудом можно заслужить фарт в свою пользу. В раздевалке поблагодарили ребят, и сказали, чтобы они выходили с высоко поднятой головой. Это футбол, кто-то выигрывает, кто-то проиграет, но по отношению к ним нет никаких претензий, – сказал Руслан.

По теме:
«Это смешно». Президент Левого Берега – о доходах от аренды стадиона
Полузащитник Динамо: «Шовковский не позволит нам этого сделать»
Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
Руслан Костышин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Рух Львов пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Футбол | 08 апреля 2025, 07:59 5
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено

Беллингем может быть отстранен от 1 до 3 матчей Ла Лиги

Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Футбол | 07 апреля 2025, 13:03 1
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»

Бывший вратарь «Полесья» высказался о Владимире Тесле

Кучер исправляется, Ярмоленко хромает, Ракицкий ассистирует
Футбол | 08.04.2025, 09:15
Кучер исправляется, Ярмоленко хромает, Ракицкий ассистирует
Кучер исправляется, Ярмоленко хромает, Ракицкий ассистирует
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Футбол | 08.04.2025, 09:01
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Футбол | 07.04.2025, 13:30
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 2
Теннис
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 2
Бокс
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 3
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 19
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 77
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем