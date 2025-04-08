Руслан КОСТЫШИН: «Откровенно, ничейный счет был бы закономерным»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после минимального поражения в матче 23 тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1).

– В конце игры спрашивал арбитра, почему такое решение на последних секундах. Он ответил: «Спорный мяч». Я говорил – так мы же атаковали, как отдали спорный мяч сопернику? Вот такая трактовка.

– Откровенно, ничейный счет был бы закономерным. Была такая вязкая игра, по такой погоде. «Рух» преобладал в первом тайме, а мы во втором. Ветер приносил пользу как одной команде, так и другой. Мы были в равных условиях.

– Я очень доволен командой, даже после сегодняшней игры. Команда меняется, то, что я хочу видеть – на переключениях, быстрый отбор мяча. Да, было тяжело играть против «Руха» в таком русле, потому что команда играет в вертикальный футбол. И не создает много условий, чтобы сразу мяч у них отбирали, где-то от простоты, и этих условий очень мало. Но мы стараемся меняться, чтобы наша команда была динамичнее.

– Замены по перерыву по разному сыграли. Властью еще не в том состоянии, чтобы добавить, а Алексей Сидоров вышел довольно неплохо. Вообще счастье нужно заработать. Только трудом можно заслужить фарт в свою пользу. В раздевалке поблагодарили ребят, и сказали, чтобы они выходили с высоко поднятой головой. Это футбол, кто-то выигрывает, кто-то проиграет, но по отношению к ним нет никаких претензий, – сказал Руслан.