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  4. «Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной
Сборная УКРАИНЫ
08 апреля 2025, 09:05 |
547
0

«Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной

Отец футболиста недоволен слухами в СМИ

08 апреля 2025, 09:05 |
547
0
«Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Отец украинского футболиста Артема Степанова – Роман – прокомментировал информацию о конфликте в сборной Украины. Форвард леверкузенского «Байера» ранее отказался от вызова в команду U-20.

«Добрый день. Мы не комментируем сплетни и слухи. Это было общее решение, принятое вместе с нашим клубом. К сожалению, кто-то придумывает истории ради собственного хайпа.

Эта ситуация нас очень расстроила. Извините, но после всего, что произошло в отечественном информационном пространстве, мы не можем давать никаких комментариев», – сказал Роман Степанов.

В текущем сезоне Артем провел 25 матчей за «Байер» U-19, где забил 19 голов и отдал три результативных передачи. Также дважды сыграл за первую команду в Лиге чемпионов.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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