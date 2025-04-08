«Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной
Отец футболиста недоволен слухами в СМИ
Отец украинского футболиста Артема Степанова – Роман – прокомментировал информацию о конфликте в сборной Украины. Форвард леверкузенского «Байера» ранее отказался от вызова в команду U-20.
«Добрый день. Мы не комментируем сплетни и слухи. Это было общее решение, принятое вместе с нашим клубом. К сожалению, кто-то придумывает истории ради собственного хайпа.
Эта ситуация нас очень расстроила. Извините, но после всего, что произошло в отечественном информационном пространстве, мы не можем давать никаких комментариев», – сказал Роман Степанов.
В текущем сезоне Артем провел 25 матчей за «Байер» U-19, где забил 19 голов и отдал три результативных передачи. Также дважды сыграл за первую команду в Лиге чемпионов.
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