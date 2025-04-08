Дьекереш превзошел свое бомбардирское достижение
Форвард продолжает штамповать голы за Спортинг
В рамках 28-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» в домашнем матче не сумел переиграть «Брагу» - 1:1.
Очередной гол за «Спортинг» забил 26-летний шведский форвард Виктор Дьокереш.
Этот гол стал для шведа уже 31-м в чемпионате и 44-м в целом в сезоне за «Спортинг» во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилось 44 матча, то есть в среднем он забивает ровно 1 мяч за игру.
Напомним, что в прошлом сезоне Дьокереш забил 43 гола за клуб во всех турнирах.
Ранее стали известны все результаты 28-го тура за 7 апреля.
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