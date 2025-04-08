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Португалия
08 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 05:31
297
0

Дьекереш превзошел свое бомбардирское достижение

Форвард продолжает штамповать голы за Спортинг

08 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 05:31
297
0
Дьекереш превзошел свое бомбардирское достижение
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» в домашнем матче не сумел переиграть «Брагу» - 1:1.

Очередной гол за «Спортинг» забил 26-летний шведский форвард Виктор Дьокереш.

Этот гол стал для шведа уже 31-м в чемпионате и 44-м в целом в сезоне за «Спортинг» во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилось 44 матча, то есть в среднем он забивает ровно 1 мяч за игру.

Напомним, что в прошлом сезоне Дьокереш забил 43 гола за клуб во всех турнирах.

Ранее стали известны все результаты 28-го тура за 7 апреля.

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Виктор Дьекереш чемпионат Португалии по футболу статистика Спортинг Лиссабон Брага
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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