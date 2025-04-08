Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усилий Дьокереша не достаточно. Спортинг не смог победить Брагу
Чемпионат Португалии
Фаренсе
07.04.2025 20:45 – FT 0 : 0
Каза Пия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:29
42
0

Усилий Дьокереша не достаточно. Спортинг не смог победить Брагу

Команды сыграли в ничью

08 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:29
42
0
Усилий Дьокереша не достаточно. Спортинг не смог победить Брагу
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялось три игры 28-го тура чемпионата Португалии.

«Спортинг» встречался с «Брагой». Хозяева поля уже с первых минут пытались забить, и Дёкереш это сделал на 3-й минуте, но в ситуацию вмешались арбитры и отменили взятие ворот из-за офсайда.

На 15-й минуте Дёкереш уже забил по правилам. Игроки «Спортинга» уже доводили дело до завершения, но на 87-й минуте соперник нашел возможность сравнять счет. Гол забил Патрао.

«Риу Аве» уступил «Боавиште» 0:2. Гости забивали в каждом из таймов. «Боавишта» продолжает замыкать турнирную таблицу и, вероятно, вылетит из чемпионата.

«Фаренсе» и «Каса Пиа» разошлись мирно - 0:0.

Лига Португалии 28-й тур. 7 апреля

Спортинг – Брага - 1:1

Голы: Дьокереш, 15, - Патрао, 87

Ріу Аве – Боавішта – 0:2

Голи: Панзо, 17 (автогол), Вукотич, 74

Фаренсе – Каса Піа – 0:0

По теме:
Болонья – Наполи – 1:1. Интер остался спокойным. Видео голов и обзор матча
Девять матчей без побед. Осасуна не удержала перевес над Леганесом
Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии
Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Брага Боавишта Виктор Дьекереш видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Футбол | 08 апреля 2025, 00:28 0
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола

Португалец назвал себя, Месси и Зидана

Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Футбол | 07 апреля 2025, 19:50 18
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью

Команды обменялись голами во втором тайме

Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07.04.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Футбол | 07.04.2025, 19:44
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07.04.2025, 08:13
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00
Война
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 11
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 2
Теннис
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 23
Бокс
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем