Усилий Дьокереша не достаточно. Спортинг не смог победить Брагу

7 апреля состоялось три игры 28-го тура чемпионата Португалии.

«Спортинг» встречался с «Брагой». Хозяева поля уже с первых минут пытались забить, и Дёкереш это сделал на 3-й минуте, но в ситуацию вмешались арбитры и отменили взятие ворот из-за офсайда.

На 15-й минуте Дёкереш уже забил по правилам. Игроки «Спортинга» уже доводили дело до завершения, но на 87-й минуте соперник нашел возможность сравнять счет. Гол забил Патрао.

«Риу Аве» уступил «Боавиште» 0:2. Гости забивали в каждом из таймов. «Боавишта» продолжает замыкать турнирную таблицу и, вероятно, вылетит из чемпионата.

«Фаренсе» и «Каса Пиа» разошлись мирно - 0:0.

Лига Португалии 28-й тур. 7 апреля

Спортинг – Брага - 1:1

Голы: Дьокереш, 15, - Патрао, 87

Ріу Аве – Боавішта – 0:2

Голи: Панзо, 17 (автогол), Вукотич, 74

Фаренсе – Каса Піа – 0:0