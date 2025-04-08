Владислав ЛУПАШКО: «Игрока бьют кулаком в голову, но пенальти не дают»

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал выездную ничью против «Полесья» в матче 23-го тура УПЛ.

– Мы очень расстроены. Много готовились к сегодняшнему матчу и многое удалось реализовать... Всегда не хватает слов после потерь таких побед. Считаю, сегодня была равная игра. Мы забили первые, должны были удержать преимущество, расширять его. «Полесье» заставило нас прижиматься к своим воротам. Весомую роль в матче сыграли тяжелые погодные условия.

– «Карпаты» активно и уверенно начали. Настраивали ли вы игроков на этот матч по-особенному?

– Не было особого настроя на игру. Несмотря на то, что мы играем на выезде, играем против «Полесья» - мы должны играть первым номером и контролировать игру. В целом я доволен. Нам нужно работать над своей ментальностью, менять ее. Если мы планируем построить хороший проект, мы не должны смотреть на эмблему на груди соперника. Мы должны понимать, что ход игры на поле зависит только от нас. Эти моменты важны для нас. Мы не можем выключаться в матчах, где ведем в счете. Обидно, но есть, как есть. Я благодарен игрокам за самоотдачу и смелую игру.

– В конце матча было два похожих момента, которые трактовались арбитром по-разному. Каково ваше мнение о них?

– Конечно, жаль, что так произошло. Игроки эмоционально реагируют на подобные моменты, когда чувствуют несправедливость. Это обидно. Почему-то для «Полесья» такие моменты повторяются. Против ЛНЗ засчитали гол, сегодня не назначили пенальти, когда голкипер бьет нападающего кулаком в голову. Контакт был, он не играл в мяч. В моменте с пенальти в наши ворота арбитр пошел смотреть VAR, в моменте у ворот «Полесья» - нет. Это наталкивает на плохие мысли. Поэтому игроки так бурно реагировали. Неприятно. Эти моменты оставили для нас самый большой осадок. Эмоции внутри бушуют. Сейчас я не могу подобрать слов. Нужно это пройти и быть сильнее.

– Чувствовали ли вы поддержку болельщиков, которые сегодня приехали из Львова?

– Да, это было фантастически. Мы очень благодарны им. Большой клуб никогда не будет построен без поддержки болельщиков. Ты можешь показывать любой футбол, но без поддержки у тебя ничего не получится. Самая большая ценность нашего клуба – это большая фан-база. Мы хотим ее увеличивать своей самоотдачей. Все, что мы делаем на футбольном поле – это все для болельщиков.