Англия07 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 23:44
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Таловеров продолжает восстановление после травмы колена
Пока неизвестно, сможет ли украинец выйти на поле в текущем сезоне
07 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 23:44
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Украинский центрбек английского Плимута Максим Таловеров продолжает восстановление после травмы колена.
Пока окончательно неизвестно, сможет ли он выйти на поле в текущем сезоне Чемпионшипа.
24-летний футболист получил травму 15 марта в матче за клуб, из-за чего затем ему пришлось покинуть лагерь сборной Украины.
В текущем сезоне Чемпионшипа Максим провел 9 матчей и забил 1 мяч, а также отличился голом в ворота Ман Сити, сыграв 2 поединка Кубка Англии.
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