Украинский центрбек английского Плимута Максим Таловеров продолжает восстановление после травмы колена.

Пока окончательно неизвестно, сможет ли он выйти на поле в текущем сезоне Чемпионшипа.

24-летний футболист получил травму 15 марта в матче за клуб, из-за чего затем ему пришлось покинуть лагерь сборной Украины.

В текущем сезоне Чемпионшипа Максим провел 9 матчей и забил 1 мяч, а также отличился голом в ворота Ман Сити, сыграв 2 поединка Кубка Англии.