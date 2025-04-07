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  4. Таловеров продолжает восстановление после травмы колена
Англия
07 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 23:44
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0

Таловеров продолжает восстановление после травмы колена

Пока неизвестно, сможет ли украинец выйти на поле в текущем сезоне

07 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 23:44
60
0
Таловеров продолжает восстановление после травмы колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский центрбек английского Плимута Максим Таловеров продолжает восстановление после травмы колена.

Пока окончательно неизвестно, сможет ли он выйти на поле в текущем сезоне Чемпионшипа.

24-летний футболист получил травму 15 марта в матче за клуб, из-за чего затем ему пришлось покинуть лагерь сборной Украины.

В текущем сезоне Чемпионшипа Максим провел 9 матчей и забил 1 мяч, а также отличился голом в ворота Ман Сити, сыграв 2 поединка Кубка Англии.

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Максим Таловеров Плимут восстановление травма травма колена Чемпионшип
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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