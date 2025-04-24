Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик шокирован. Рому может возглавить тренер, который стал мемом
Италия
24 апреля 2025, 01:37 |
516
1

Довбик шокирован. Рому может возглавить тренер, который стал мемом

Эрик тен Хаг может возглавить римский гранд

24 апреля 2025, 01:37 |
516
1
Довбик шокирован. Рому может возглавить тренер, который стал мемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Римская «Рома» находится в активном поиске нового тренера. Клаудио Раньери пока является временным вариантом для римлян и они планируют с ним распрощаться летом 2025 года.

По информации TodoFichajes, «Рома» заинтересована в услугах нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который сейчас находится без работы. Тен Хаг готов работать в «Роме» и недавно был замечен на матче римлян на Стадио Олимпико.

Последним местом работы Эрика тен Хага был «Манчестер Юнайтед», где голландец не достиг высот и часто получал критику и насмешки от болельщиков из-за плохой игры команды.

Ранее легенда итальянского футбола рассказал, что ему говорил Де Росси о Довбике.

По теме:
Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Лацио одержал юбилейную выездную победу в сезоне Серии А
Эрик тен Хаг Клаудио Раньери Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Футбол | 23 апреля 2025, 12:31 54
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона

Блогер Sport.ua объясняет, почему надо отправить «горняков» в Лигу конференций

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Бокс | 23 апреля 2025, 08:58 6
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»

Эвандер считает, что Мейвезер проиграл Пакьяо

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23.04.2025, 06:47
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Футбол | 23.04.2025, 20:59
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.04.2025, 01:23
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Sergeev
А чем Раньери плох? Хоть результат появился
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 1
Теннис
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
22.04.2025, 13:17 3
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 7
Футбол
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 2
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем