Довбик шокирован. Рому может возглавить тренер, который стал мемом

Римская «Рома» находится в активном поиске нового тренера. Клаудио Раньери пока является временным вариантом для римлян и они планируют с ним распрощаться летом 2025 года.

По информации TodoFichajes, «Рома» заинтересована в услугах нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который сейчас находится без работы. Тен Хаг готов работать в «Роме» и недавно был замечен на матче римлян на Стадио Олимпико.

Последним местом работы Эрика тен Хага был «Манчестер Юнайтед», где голландец не достиг высот и часто получал критику и насмешки от болельщиков из-за плохой игры команды.

Ранее легенда итальянского футбола рассказал, что ему говорил Де Росси о Довбике.