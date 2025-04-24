Довбик шокирован. Рому может возглавить тренер, который стал мемом
Эрик тен Хаг может возглавить римский гранд
Римская «Рома» находится в активном поиске нового тренера. Клаудио Раньери пока является временным вариантом для римлян и они планируют с ним распрощаться летом 2025 года.
По информации TodoFichajes, «Рома» заинтересована в услугах нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который сейчас находится без работы. Тен Хаг готов работать в «Роме» и недавно был замечен на матче римлян на Стадио Олимпико.
Последним местом работы Эрика тен Хага был «Манчестер Юнайтед», где голландец не достиг высот и часто получал критику и насмешки от болельщиков из-за плохой игры команды.
Ранее легенда итальянского футбола рассказал, что ему говорил Де Росси о Довбике.
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