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  4. Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
Испания
10 мая 2025, 04:33 |
535
0

Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» претендует на Винисиуса Жуниора

10 мая 2025, 04:33 |
535
0
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиуса Жуниор

Лидер «Реала» бразилец Винисиус Жуниор может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, на футболиста претендует английский гранд «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сделали за трансфер бразильца большое предложение – 200 миллионов евро. Однако этот трансфер будет возможным если «МЮ» обеспечит себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Подопечные Аморима смогут это сделать, если выиграют Лигу Европы в этом сезоне.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 46 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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