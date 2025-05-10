Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро

Лидер «Реала» бразилец Винисиус Жуниор может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, на футболиста претендует английский гранд «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сделали за трансфер бразильца большое предложение – 200 миллионов евро. Однако этот трансфер будет возможным если «МЮ» обеспечит себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Подопечные Аморима смогут это сделать, если выиграют Лигу Европы в этом сезоне.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 46 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.