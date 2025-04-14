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14 апреля 2025, 00:03 |
789
0

Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»

Легендарный француз – о Модриче и Бензема

14 апреля 2025, 00:03 |
789
0
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, как ему было тренировать обладателей Золотого мяча Луку Модрича и Карима Бензема.

«Игроки, которые заставили меня выпрыгивать со своего места? Это Карим Бензема и Лука Модрич. Ты думаешь, что эти игроки потеряют мяч, а они всегда умудряются его сохранить. Они сводили меня с ума. Они умели менять ситуацию на поле», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».

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Зинедин Зидан Лука Модрич Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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