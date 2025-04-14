Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, как ему было тренировать обладателей Золотого мяча Луку Модрича и Карима Бензема.

«Игроки, которые заставили меня выпрыгивать со своего места? Это Карим Бензема и Лука Модрич. Ты думаешь, что эти игроки потеряют мяч, а они всегда умудряются его сохранить. Они сводили меня с ума. Они умели менять ситуацию на поле», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».