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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 22:37 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:47
67
0

Курьез с бразильцем. Сын Ромарио, новичок ЮКСА, забыл бутсы на игру

Ромариньо перед одним из спаррингов команды забыл футбольную обувь

07 апреля 2025, 22:37 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:47
67
0
Курьез с бразильцем. Сын Ромарио, новичок ЮКСА, забыл бутсы на игру
ЮКСА. Ромариньо (справа)

Футбольный журналист Дмитрий Венков рассказал о курьезной истории, которая случилась с новым игроком клуба ЮКСА Ромариньо, сыном знаменитого бразильца Ромарио, чемпиона мира 1994:

«В выпуске программы Владимир Зверов услышал, что ходит басня, что новичок ЮКСА – младший Ромарио – забыл бутсы на игру.

В этой связи решил узнать, как проходят первые недели бразильского форварда в Украине. Историю с бутсами мне подтвердили. Говорят, действительно такое произошло перед одним из спаррингов.

Что касается игровых качеств, то все же привезли футболиста. Уже хорошо. Цитата одного из людей, которые видели Ромариньо в деле: «Думали, будет беда. Но игру он понимает. Осталось лишь чуть-чуть в физике добавить».

Со всем тем также существует мнение, что Ромариньо – это действительно посредственный игрок для Первой лиги. И даже если ЮКСА в этом сезоне пробьется в УПЛ, то вряд ли благодаря своему громкому зимнему новичку».

Ромариньо официально стал игроком клуба Первой лиги ЮКСА Тарасовка 3 апреля 2025, хотя к лагерю клуба присоединился ранее в статусе игрока на просмотре.

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Ромариньо ЮКСА Тарасовка курьезы Первая лига Украины Дмитрий Венков Владимир Зверов
Николай Степанов Источник: Telegram
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