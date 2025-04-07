Курьез с бразильцем. Сын Ромарио, новичок ЮКСА, забыл бутсы на игру

Футбольный журналист Дмитрий Венков рассказал о курьезной истории, которая случилась с новым игроком клуба ЮКСА Ромариньо, сыном знаменитого бразильца Ромарио, чемпиона мира 1994:

«В выпуске программы Владимир Зверов услышал, что ходит басня, что новичок ЮКСА – младший Ромарио – забыл бутсы на игру.

В этой связи решил узнать, как проходят первые недели бразильского форварда в Украине. Историю с бутсами мне подтвердили. Говорят, действительно такое произошло перед одним из спаррингов.

Что касается игровых качеств, то все же привезли футболиста. Уже хорошо. Цитата одного из людей, которые видели Ромариньо в деле: «Думали, будет беда. Но игру он понимает. Осталось лишь чуть-чуть в физике добавить».

Со всем тем также существует мнение, что Ромариньо – это действительно посредственный игрок для Первой лиги. И даже если ЮКСА в этом сезоне пробьется в УПЛ, то вряд ли благодаря своему громкому зимнему новичку».

Ромариньо официально стал игроком клуба Первой лиги ЮКСА Тарасовка 3 апреля 2025, хотя к лагерю клуба присоединился ранее в статусе игрока на просмотре.