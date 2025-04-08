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  4. Точка от Хуммельса. Что получил немецкий защитник в футболе
Германия
08 апреля 2025, 08:00 |
61
0

Точка от Хуммельса. Что получил немецкий защитник в футболе

«Рома» станет последней остановкой Матса в профессиональном футболе

08 апреля 2025, 08:00 |
61
0
Точка от Хуммельса. Что получил немецкий защитник в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

36-летний немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс официально завершит профессиональную карьеру футболиста в конце нынешнего сезона. Хуммельс считается одним из лучших немецких центрбеков всех времен.

В шестилетнем возрасте игрок попал в молодежную академию мюнхенской «Баварии», где его отец работал тренером. Хуммельс начинал свою карьеру на позиции опорного полузащитника, а уже потом был переведен в центр обороны. Первый профессиональный контракт с клубом он подписал 19 декабря 2006 года. Дебютный матч за немецкую команду провел 19 мая 2007 года против «Майнца» (5:2).

В поисках нового вызова Хуммельс в январе 2008 года на правах аренды присоединился к дортмундской «Боруссии», а уже в следующем сезоне стал полноценным игроком «пчел» за сумму в размере 4 млн евро. В сезоне 2007/08 Матс провел за новую команду 16 матчей во всех соревнованиях. Ровно через год, набравшись опыта, стал основным выбором Юргена Клоппа в защите «Боруссии».

В сезоне 2010/11 Матс вместе с командой стал чемпионом Германии, сыграв ключевую роль в защите «пчел». По итогам той кампании он был признан одним из лучших защитников Бундеслиги. В следующем сезоне «Боруссии» удалось защитить титул чемпионов, а Матс отстоял в старте 33 матча, в которых команда пропустила лишь 25 голов. Параллельно добытому трофею Бундеслиги, «пчелы» вместе с Хуммельсом завоевали Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию» со счетом 5:2.

Следующий сезон оказался сухим в плане трофеев, но на европейской арене Матс вместе с «Боруссией» удивили всех, дойдя до финала Лиги чемпионов, где потерпели поражение от «баварцев» (1:2).

Лучшие голы Хуммельса в каждом розыгрыше Бундеслиги

Основным капитаном немецкой команды Хуммельс стал в сезоне 2014/15, заменив на посту ветерана Себастьяна Келя. Не найдя общего языка с тренером Томасом Тухелем, 10 мая 2016 года немец подписал пятилетний контракт со своей прошлой командой – «Баварией».

В течение нескольких лет Матс был основным выбором в защите команды, но уже в сезоне 2018/19 начал проигрывать конкуренцию Никласу Зюле. Уже в следующем году покинул «красных» и снова вернулся в Дортмунд.

10 апреля 2024 года немец провел 500-й матч в футболке «пчел». В этом же сезоне Хуммельс и «Боруссия» провели невероятную кампанию в Лиге чемпионов и снова дошли до финала. Однако, повторив судьбу предыдущего финала, потерпели поражение от мадридского «Реала» (0:2) и снова не смогли поднять желанный кубок над головой. По итогам того розыгрыша Матс получил наибольшее количество наград игрока матча (3), вошел в команду сезона и стал вторым игроком с 2009/10 по количеству отборов в рамках одной кампании ЛЧ (50).

4 сентября 2024 года стал игроком «Ромы», с которой подписал однолетний контракт.

На международной арене в составе сборной Германии Хуммельс сыграл 78 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 ассистов. В 2014 году стал чемпионом мира.

За свою карьеру Матс получил 14 трофеев:

  • Чемпионат мира: 2014
  • Чемпионат Германии (5): 2010/11, 2011/12, 2016/17, 2017/18, 2018/19
  • Кубок Германии (3): 2011/12, 2018/19, 2020/21
  • Суперкубок Германии (5): 2013, 2014, 2016, 2017, 2018

На клубном уровне немецкий центрбек провел 720 поединков, отметившись 60 голами и 32 результативными передачами.

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Матс Хуммельс Бавария Боруссия Дортмунд Рома Рим чемпионат Германии по футболу Бундеслига Серия A чемпионат Италии по футболу сборная Германии по футболу завершение карьеры
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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