Экс-сотрудник Шахтера хочет увести игрока горняков для своего нового клуба

Бразильский «Фламенго» активно присматривается к персоне 21-летнего правого фулбека «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, сообщает журналист Матеус Леал.

По его информации, «стервятники» начали работать над поиском вариантов замены для ключевого правого защитника команды Уэсли, который, как ожидается, летом будет продан.

Винисиус Тобиас очень нравится техническому директору «Фламенго» Жозе Боту, который в прошлом работал главой департамента селекции «Шахтера».

Отмечается, что Боту считает Тобиаса «игроком № 10, который играет на фланге».

Контракт Тобиаса с «Шахтером» рассчитан до лета 2029 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 3 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Тобиас получил испанское гражданство.