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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:25
1162
1

Экс-сотрудник Шахтера хочет увести игрока горняков для своего нового клуба

Жозе Боту нравится игра Винисиуса Тобиаса

07 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:25
1162
1
Экс-сотрудник Шахтера хочет увести игрока горняков для своего нового клуба
shakhtar.com. Винисиус Тобиас

Бразильский «Фламенго» активно присматривается к персоне 21-летнего правого фулбека «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, сообщает журналист Матеус Леал.

По его информации, «стервятники» начали работать над поиском вариантов замены для ключевого правого защитника команды Уэсли, который, как ожидается, летом будет продан.

Винисиус Тобиас очень нравится техническому директору «Фламенго» Жозе Боту, который в прошлом работал главой департамента селекции «Шахтера».

Отмечается, что Боту считает Тобиаса «игроком № 10, который играет на фланге».

Контракт Тобиаса с «Шахтером» рассчитан до лета 2029 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 3 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Тобиас получил испанское гражданство.

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Винисиус Тобиас Фламенго Жозе Боту Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Artem_Ponomar
сумніваюсь що Тобіас ахоче повернутися у Бразилію після такого як відчув європейський футбол, особливо в Реалі
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