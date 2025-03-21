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  4. ФОТО. Защитник Шахтера получил испанское гражданство
Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 23:27 |
1357
1

ФОТО. Защитник Шахтера получил испанское гражданство

Винисиус Тобиас отныне подданный и Бразилии, и Испании

21 марта 2025, 23:27 |
1357
1
ФОТО. Защитник Шахтера получил испанское гражданство
instagram.com/vinitobias

21-летний бразильский фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас объявил о получении испанского гражданства.

«Очень рад официально стать гражданином Испании! Огромное спасибо этой стране и всему испанскому народу за то, что с самого начала они приняли меня как своего человека. С гордостью могу сказать, что теперь у меня две любимые страны: Бразилию и Испанию!» – написал Тобиас в Instagram.

Напомним, Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» в январе 2022 года, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал в Испанию, где два с лишним года на правах аренды пребывал в «Реале», выступая в основном за вторую команду мадридцев – «Реал Кастилью».

Винисиус Тобиас имеет на своем счету выступления за сборную Бразилии U-16, U-20 и U-23.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Испания смена гражданства Бразилия
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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avk2307
виходить не наш . Траоре скоро отримає паспорт наш і педріньо1. Інакше у кротів не вийде грати по правилам уаф
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