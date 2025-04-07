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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 21:41 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:33
178
0

В Шахтере назвали лучшего игрока команды в матче против Вереса

Лучшим назван бразилец Кевин, ставший автором одного из голов

07 апреля 2025, 21:41 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:33
178
0
В Шахтере назвали лучшего игрока команды в матче против Вереса
ФК Шахтер. Кевин

Болельщики признали бразильца Кевина лучшим игроком «Шахтера» в матче с «Вересом». В победном поединке Украинской Премьер-лиги полузащитник отличился забитым мячом.

В 23-м туре УПЛ «Шахтер» в Киеве на арене Левый Берег одолел «Верес» (3:0).

На 59-й минуте многоходовая комбинация завершилась передачей Бондаренко в центр штрафной, где Кевин в касание направил мяч в сетку, открыв счет.

Следующий матч команда Марино Пушича проведет 11 апреля в 15:30, когда в 24-м туре УПЛ встретится на выезде с ЛНЗ на «Черкассы-Арене».

ФОТО. В Шахтере назвали лучшего игрока команды в матче против Вереса

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Кевин (Шахтер) лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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