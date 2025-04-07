Болельщики признали бразильца Кевина лучшим игроком «Шахтера» в матче с «Вересом». В победном поединке Украинской Премьер-лиги полузащитник отличился забитым мячом.

В 23-м туре УПЛ «Шахтер» в Киеве на арене Левый Берег одолел «Верес» (3:0).

На 59-й минуте многоходовая комбинация завершилась передачей Бондаренко в центр штрафной, где Кевин в касание направил мяч в сетку, открыв счет.

Следующий матч команда Марино Пушича проведет 11 апреля в 15:30, когда в 24-м туре УПЛ встретится на выезде с ЛНЗ на «Черкассы-Арене».

ФОТО. В Шахтере назвали лучшего игрока команды в матче против Вереса