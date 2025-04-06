6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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На 59-й минуте счет в матче был открыт. Отличился 22-летний бразильский форвард Кевин.

ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте