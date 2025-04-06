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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:59
695
0

ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте

Бразильский форвард открыл счет во второй тайме поединка 23-го тура УПЛ

06 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:59
695
0
ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте
ФК Шахтер. Кевин

6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 59-й минуте счет в матче был открыт. Отличился 22-летний бразильский форвард Кевин.

ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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