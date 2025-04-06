Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:59
695
0
ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте
Бразильский форвард открыл счет во второй тайме поединка 23-го тура УПЛ
06 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:59
695
0
6 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.
Коллективы играют на стадионе Левый Берег в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 59-й минуте счет в матче был открыт. Отличился 22-летний бразильский форвард Кевин.
ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте
🔥 КЕВІ-І-ІН! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025
🧡 Швидка атака, хороший удар з лівої – і ми попереду! 😍#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/m8l32bHOzZ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 апреля 2025, 20:21 0
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2024/25
Футбол | 05 апреля 2025, 21:06 2
Сливочные проиграли со счетом 1:2
Хоккей | 06.04.2025, 08:21
Футбол | 06.04.2025, 16:00
Футбол | 05.04.2025, 21:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2025, 23:40
06.04.2025, 08:50 11
05.04.2025, 01:41 3
06.04.2025, 09:17 16
05.04.2025, 15:02 1
Бокс
05.04.2025, 15:11 1
04.04.2025, 23:37 2