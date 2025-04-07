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  4. Защитник Руха: «Отсутствие побед давило на команду»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 23:05 |
66
0

Защитник Руха: «Отсутствие побед давило на команду»

Ростислав Лях положительно оценивает игру команды

07 апреля 2025, 23:05 |
66
0
Защитник Руха: «Отсутствие побед давило на команду»
ФК Рух. Ростислав Лях

Защитник львовского «Руха» Ростислав Лях прокомментировал победу над «Колосом» в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Очень тяжелая, но хорошая игра – приятно побеждать. В раздевалке были очень положительные эмоции, ведь команда заждалась этого результата. Мы тяжело работали и наконец у нас все получилось, поэтому все довольны.

После матча тренерский штаб поблагодарил нас за игру. Сегодня было непросто, ведь погода вносила свои коррективы и нам противостоял непростой соперник. Мы знали, что «Колос» это хорошая команда с качественной физической подготовкой и будет трудно с ними играть. Впрочем мы провели хороший матч несмотря на то, что ветер и снег мешали нам показать свою лучшую игру.

Важнейшим для нас было заработать 3 очка и «Рух» смог их получить. Отсутствие побед давило на команду, это было психологически непросто. Но сегодня мы забили гол, победили, поэтому это хорошо повлияет на наше эмоциональное состояние. Надеюсь, дальше команда будет забивать чаще и радовать болельщиков хорошими результатами».

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Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух Ростислав Лях
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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