Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вам надоело это видеть? Мне все равно»

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о своем пребывании в мадридском клубе.

«Люди устали видеть меня на тренерской скамье? Я не знаю... Главное, чтобы самый важный человек этого клуба не устал от меня. Мнения других? На это мне все равно», – сказал Анчелотти.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что Анчелотти может не доработать с «Реалом» свой контракт до конца и покинуть клуб летом, чтобы возглавить сборную Бразилии.