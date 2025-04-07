Испания07 апреля 2025, 23:33 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вам надоело это видеть? Мне все равно»
Наставник бланкос – о своем пребывании в клубе
07 апреля 2025, 23:33 |
935
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Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о своем пребывании в мадридском клубе.
«Люди устали видеть меня на тренерской скамье? Я не знаю... Главное, чтобы самый важный человек этого клуба не устал от меня. Мнения других? На это мне все равно», – сказал Анчелотти.
Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что Анчелотти может не доработать с «Реалом» свой контракт до конца и покинуть клуб летом, чтобы возглавить сборную Бразилии.
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