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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вам надоело это видеть? Мне все равно»
Испания
07 апреля 2025, 23:33 |
935
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вам надоело это видеть? Мне все равно»

Наставник бланкос – о своем пребывании в клубе

07 апреля 2025, 23:33 |
935
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Вам надоело это видеть? Мне все равно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о своем пребывании в мадридском клубе.

«Люди устали видеть меня на тренерской скамье? Я не знаю... Главное, чтобы самый важный человек этого клуба не устал от меня. Мнения других? На это мне все равно», – сказал Анчелотти.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что Анчелотти может не доработать с «Реалом» свой контракт до конца и покинуть клуб летом, чтобы возглавить сборную Бразилии.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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