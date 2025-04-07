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Лига чемпионов
07 апреля 2025, 21:37 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:29
2270
1

Анчелотти выбрал команду, которую возглавит, если провалится с Реалом

Испанский наставник будет уволен, если не пройдет «Арсенал» в ЛЧ

07 апреля 2025, 21:37 | Обновлено 07 апреля 2025, 22:29
2270
1
Анчелотти выбрал команду, которую возглавит, если провалится с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб.

У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом, если он не сможет пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В случае неудачи «бланкос» в ЛЧ, Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии, а «Реал» с большой долей вероятности возглавит Хаби Алонсо. Однако, при таком развитии событий, Карло все же останется главным тренером «Реала» на КЧМ-2025, а уже потом покинет клуб.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Mark4854590
Анчелотті сватали в збірну Бразилії ще рік тому. Але він продовжив контракт з Реалом. Чи варто бразильцям так сподіватись на італійця, питання риторичне
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