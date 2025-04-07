Анчелотти выбрал команду, которую возглавит, если провалится с Реалом
Испанский наставник будет уволен, если не пройдет «Арсенал» в ЛЧ
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб.
У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом, если он не сможет пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В случае неудачи «бланкос» в ЛЧ, Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии, а «Реал» с большой долей вероятности возглавит Хаби Алонсо. Однако, при таком развитии событий, Карло все же останется главным тренером «Реала» на КЧМ-2025, а уже потом покинет клуб.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.
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