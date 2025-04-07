Анчелотти выбрал команду, которую возглавит, если провалится с Реалом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб.

У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом, если он не сможет пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В случае неудачи «бланкос» в ЛЧ, Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии, а «Реал» с большой долей вероятности возглавит Хаби Алонсо. Однако, при таком развитии событий, Карло все же останется главным тренером «Реала» на КЧМ-2025, а уже потом покинет клуб.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.