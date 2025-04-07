Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие

Мадридский «Реал» пока не определился с главным тренером, который будет возглавлять команду в следующем сезоне.

Сообщается, что руководство «сливочных» позитивно оценивает результаты нынешнего наставника Карло Анчелотти. В текущем сезоне «Реал» вышел в финал Кубка Испании, четвертьфинал Лиги чемпионов и продолжает бороться за победу в чемпионате. В Мадриде не ожидали, что смогут успешно бороться в трех турнирах.

Однако, итоговое решение мадридского клуба будет принято после окончания сезона. «Реал» планирует и дальше работать с итальянским специалистом, если тот победит хотя бы в одном турнире.

Если к июню в активе «сливочных» не будет трофея, место Анчелотти займет Хаби Алонсо, которой является приоритетным кандидатом.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес был недоволен игрой команды после поражения от «Валенсии» со счетом 1:2.