Между Пересом и Анчелотти прошел важный разговор. Известно о чем шла речь

Между президентом мадридского «Реала» Флоретино Пересом и главным тренером команды Карло Анчелотти состоялся важный разговор, сообщает Fichajes.

По информации источника, после матча с «Валенсией», в котором «Реал» уступил со счетом 1:2, президент «сливочных» сообщил 65-летнему специалисту о том, что он недоволен стилем игры команды даже несмотря на то, что борьба за все трофеи продолжается.

Давление на Анчелотти продолжается и результаты в ближайшие недели определят его будущее в Мадриде.

Ранее сообщалось о том, что гранд готовит трансфер игрока «Реала».