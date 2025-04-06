Между Пересом и Анчелотти прошел важный разговор. Известно о чем шла речь
Президент «Реала» недоволен стилем игры команды
Между президентом мадридского «Реала» Флоретино Пересом и главным тренером команды Карло Анчелотти состоялся важный разговор, сообщает Fichajes.
По информации источника, после матча с «Валенсией», в котором «Реал» уступил со счетом 1:2, президент «сливочных» сообщил 65-летнему специалисту о том, что он недоволен стилем игры команды даже несмотря на то, что борьба за все трофеи продолжается.
Давление на Анчелотти продолжается и результаты в ближайшие недели определят его будущее в Мадриде.
Ранее сообщалось о том, что гранд готовит трансфер игрока «Реала».
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