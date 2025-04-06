Гранд готовит трансфер игрока Реала. В Мадриде согласны, известна сумма

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в Мадриде намеренны попрощаться с 25-летним футболистом и готовы отпустить его за 25 миллионов евро, подписав на его место Мигель ГУтьерреса из «Жироны».

За Франом следит туринский «Ювентус», который готов заплатить запрашиваемую испанским грандом сумму. В Турине готовятся к трансферу Камбьязо на выход.

Ранее сообщалось о том, что Модрич получал предложение с невероятной зарплатой.