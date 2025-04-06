Гранд готовит трансфер игрока Реала. В Мадриде согласны, известна сумма
Фран Гарсия может перебраться в «Ювентус»
Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.
По информации источника, в Мадриде намеренны попрощаться с 25-летним футболистом и готовы отпустить его за 25 миллионов евро, подписав на его место Мигель ГУтьерреса из «Жироны».
За Франом следит туринский «Ювентус», который готов заплатить запрашиваемую испанским грандом сумму. В Турине готовятся к трансферу Камбьязо на выход.
Ранее сообщалось о том, что Модрич получал предложение с невероятной зарплатой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа
Кучер добыл первую победу во главе одесской команды