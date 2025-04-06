Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранд готовит трансфер игрока Реала. В Мадриде согласны, известна сумма
Испания
06 апреля 2025, 12:20 |
1055
0

Гранд готовит трансфер игрока Реала. В Мадриде согласны, известна сумма

Фран Гарсия может перебраться в «Ювентус»

06 апреля 2025, 12:20 |
1055
0
Гранд готовит трансфер игрока Реала. В Мадриде согласны, известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в Мадриде намеренны попрощаться с 25-летним футболистом и готовы отпустить его за 25 миллионов евро, подписав на его место Мигель ГУтьерреса из «Жироны».

За Франом следит туринский «Ювентус», который готов заплатить запрашиваемую испанским грандом сумму. В Турине готовятся к трансферу Камбьязо на выход.

Ранее сообщалось о том, что Модрич получал предложение с невероятной зарплатой.

По теме:
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Между Пересом и Анчелотти прошел важный разговор. Известно о чем шла речь
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Фран Гарсия Ювентус Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Андреа Камбьязо Мигель Гутьеррес Жирона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06 апреля 2025, 09:17 7
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа

Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Футбол | 05 апреля 2025, 18:25 4
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»

Кучер добыл первую победу во главе одесской команды

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2025, 07:15
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»
Футбол | 06.04.2025, 11:43
КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»
КОНСЕЙСАУ – о ничье с Фиорентиной: «Как тренер, я ответственен за это»
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06.04.2025, 08:21
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11
Футбол
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем