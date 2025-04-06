Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич привлекает внимание клубов из чемпионата Катара, сообщает Marca.

По информации источника, клубы из Катара нацелены на подписание 39-летнего футболиста, контракт которого с мадридским грандом истекает уже этим летом.

Стоит отметить, что 2 года назад Лука Модрич получал предложение от «Аль-Ахли» с зарплатой в размере 40 миллионов евро в год, но отказался, отдав предпочтение выступлениям за «Реал». Сейчас игрок также предпочитает остаться в Мадриде.

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