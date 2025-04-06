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  4. Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Испания
06 апреля 2025, 05:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:59
1615
1

Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд

Украинский вратарь может оказаться в Милане

06 апреля 2025, 05:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:59
1615
1
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин становится все ближе к переходу в «Милан», сообщает Spazio Milan.

Итальянский клуб уже поставил ультиматум своему голкиперу Майку Меньяну. «Милан» будет готов продлить с ним контракт, если тот до конца сезона вернет топ-форму и снова будет демонстрировать игру, за которую его считали одним из лучших вратарей мира.

Если же этого не произойдет, то француза выставят на трансфер, а заменить его «россонери» хотят как раз Луниным, который, вероятно, будет готов к переходу в известный клуб, где он будет «первым номером».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил украинского вратаря в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Перець
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