Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин становится все ближе к переходу в «Милан», сообщает Spazio Milan.

Итальянский клуб уже поставил ультиматум своему голкиперу Майку Меньяну. «Милан» будет готов продлить с ним контракт, если тот до конца сезона вернет топ-форму и снова будет демонстрировать игру, за которую его считали одним из лучших вратарей мира.

Если же этого не произойдет, то француза выставят на трансфер, а заменить его «россонери» хотят как раз Луниным, который, вероятно, будет готов к переходу в известный клуб, где он будет «первым номером».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил украинского вратаря в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».