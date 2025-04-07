Йонас Хофманн переписывает рекорды Байера и Бундеслиги
Полузащитника можно считать фартовым для команды, поскольку клуб с ним в составе еще не проигрывал
32-летний немецкий полузащитник леверкузенского Байера Йонас Хофманн вышел на замену в матче против Хайденхайма, который «фармацевты» выиграли со счетом 1:0.
Это появление немца на поле позволило ему повторить рекорд Хави Мартинеса из Баварии по количеству первых матчей в Бундеслиге без поражений.
39 раз Хофманн выходил на поле в составе Байера, и ни один из этих матчей не закончился поражением команды из Леверкузена.
В 30 матчах Байер праздновал победу, еще в 9 была зафиксирована ничья.
В этом сезоне Хофманн выходил на поле за «фармацевтов» 12 раз и забил дважды.
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