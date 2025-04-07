Йонас Хофманн переписывает рекорды Байера и Бундеслиги

32-летний немецкий полузащитник леверкузенского Байера Йонас Хофманн вышел на замену в матче против Хайденхайма, который «фармацевты» выиграли со счетом 1:0.

Это появление немца на поле позволило ему повторить рекорд Хави Мартинеса из Баварии по количеству первых матчей в Бундеслиге без поражений.

39 раз Хофманн выходил на поле в составе Байера, и ни один из этих матчей не закончился поражением команды из Леверкузена.

В 30 матчах Байер праздновал победу, еще в 9 была зафиксирована ничья.

В этом сезоне Хофманн выходил на поле за «фармацевтов» 12 раз и забил дважды.