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  4. Йонас Хофманн переписывает рекорды Байера и Бундеслиги
Германия
07 апреля 2025, 18:50 |
234
0

Йонас Хофманн переписывает рекорды Байера и Бундеслиги

Полузащитника можно считать фартовым для команды, поскольку клуб с ним в составе еще не проигрывал

07 апреля 2025, 18:50 |
234
0
Йонас Хофманн переписывает рекорды Байера и Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний немецкий полузащитник леверкузенского Байера Йонас Хофманн вышел на замену в матче против Хайденхайма, который «фармацевты» выиграли со счетом 1:0.

Это появление немца на поле позволило ему повторить рекорд Хави Мартинеса из Баварии по количеству первых матчей в Бундеслиге без поражений.

39 раз Хофманн выходил на поле в составе Байера, и ни один из этих матчей не закончился поражением команды из Леверкузена.

В 30 матчах Байер праздновал победу, еще в 9 была зафиксирована ничья.

В этом сезоне Хофманн выходил на поле за «фармацевтов» 12 раз и забил дважды.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Йонас Хофманн статистика
Александр Сильченко Источник: Opta
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