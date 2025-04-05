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Бохум
05.04.2025 16:30 – FT 0 : 4
Штутгарт
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Германия
05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:31
264
2

Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучился с аутсайдером

5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги

05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:31
264
2
Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучился с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Байер

5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги. Байер в непростом поединке одолел аутсайдера – Хайденхайм – со счетом 1:0. Подопечные Хаби Алонсо забили на последних минутах встречи.

Штуттгарт в гостях уверенно разобрался с Бохумом, отправив в ворота соперника четыре мяча (4:0). Дортмундская Боруссия одолела Фрайбург со счетом 4:1.

Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 5 апреля

Бохум – Штутгарт – 0:4
Голы: Шабо, 8, Демирович, 11, 48, 86

Хайденхайм – Байер – 0:1
Гол: Буэндиа, 90+1

Майнц – Хольштайн – 1:1
Голы: Вайпер, 75 – Бернгардссон, 34

Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 – Бишоф, 11
Удаление: Эстигор, 28 (Хоффенхайм)

Фрайбург – Боруссия Д – 1:4
Голы: Эггенштайн, 89 – Адейеми, 34, Чуквуэмека, 51, Гирасси, 68, Гиттенс, 79

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бохум Штутгарт Хайденхайм Байер Майнц Хольштайн РБ Лейпциг Хоффенхайм Фрайбург Боруссия Дортмунд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Боруссія Дортмунд почала підніматись, але наступний матч в Бундеслізі з Баварією. Буде видно, чи вийшла команда із кризи, чи це просто епізод
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