Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучился с аутсайдером
5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги
5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги. Байер в непростом поединке одолел аутсайдера – Хайденхайм – со счетом 1:0. Подопечные Хаби Алонсо забили на последних минутах встречи.
Штуттгарт в гостях уверенно разобрался с Бохумом, отправив в ворота соперника четыре мяча (4:0). Дортмундская Боруссия одолела Фрайбург со счетом 4:1.
Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 5 апреля
Бохум – Штутгарт – 0:4
Голы: Шабо, 8, Демирович, 11, 48, 86
Хайденхайм – Байер – 0:1
Гол: Буэндиа, 90+1
Майнц – Хольштайн – 1:1
Голы: Вайпер, 75 – Бернгардссон, 34
Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 – Бишоф, 11
Удаление: Эстигор, 28 (Хоффенхайм)
Фрайбург – Боруссия Д – 1:4
Голы: Эггенштайн, 89 – Адейеми, 34, Чуквуэмека, 51, Гирасси, 68, Гиттенс, 79
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