Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не удалось то, чего мы хотели»

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч двух харьковских клубов. Победу в дерби со счетом 1:0 одержал «Металлист». О причинах поражения рассказал главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен.

– В начале было очень тяжело, играли против сильного ветра. Одна ошибка во время стандартного положения привела к голу в наши ворота. Мы говорили команде в перерыве, что еще будут моменты, и их нужно использовать. Увеличили темп, имели моменты, имел возможность отличиться Мба и были неплохие возможности, тот же удар Гаджиева. Моменты были, но не забили.

– На ваш взгляд, что стало ключевым, глядя на итоговый результат?

– Наша ошибка в первом тайме, когда пропустили гол. При таком ветре трудно было создавать. Во втором тайме мы ожидали более качественной игры с нашей стороны с ветром в спину. Не удалось то, что мы хотели.