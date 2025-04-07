Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не удалось то, чего мы хотели»
Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 18:41 |
369
1

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не удалось то, чего мы хотели»

Наставник «Металлиста 1925» прокомментировал поражение в харьковском дерби

07 апреля 2025, 18:41 |
369
1
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не удалось то, чего мы хотели»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч двух харьковских клубов. Победу в дерби со счетом 1:0 одержал «Металлист». О причинах поражения рассказал главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен.

– В начале было очень тяжело, играли против сильного ветра. Одна ошибка во время стандартного положения привела к голу в наши ворота. Мы говорили команде в перерыве, что еще будут моменты, и их нужно использовать. Увеличили темп, имели моменты, имел возможность отличиться Мба и были неплохие возможности, тот же удар Гаджиева. Моменты были, но не забили.

– На ваш взгляд, что стало ключевым, глядя на итоговый результат?

– Наша ошибка в первом тайме, когда пропустили гол. При таком ветре трудно было создавать. Во втором тайме мы ожидали более качественной игры с нашей стороны с ветром в спину. Не удалось то, что мы хотели.

По теме:
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Гуцуляк реализовал пенальти, Полесье сравняло счет в матче 23-го тура
ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет
Металлист - Металлист 1925 Металлист Харьков Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ
Футбол | 07 апреля 2025, 14:03 7
Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ
Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ

Луис Пальма может стать игроком киевского клуба

Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Футбол | 07 апреля 2025, 06:25 0
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико

4–7 апреля проходят матчи 30-го тура чемпионата Испании

Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Бокс | 07.04.2025, 02:53
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие
Футбол | 07.04.2025, 19:06
Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие
Не ожидали такого. Анчелотти покинет Реал, если не выполнит одно условие
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07.04.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Який підступний вітер. У першому таймі заважав, а у другому відмовився допомагати)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 31
Хоккей
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 6
Бокс
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 7
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 2
Футбол
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55 1
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем