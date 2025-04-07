Известный украинский тренер призвал не мешать Реброву в сборной

Известный украинский тренер Николай Павлов оценил игру «сине-желтых» в Лиге наций, а также призвал не отвлекать главного тренера Сергея Реброва:

– Реброва не нужно отвлекать от основной цели. У него задача – вывести сборную на чемпионат мира.

– Встречи с Канадой и Новой Зеландией в июне – хорошая возможность объединить команду перед стартом к отбору на ЧМ.

– Увидим, что у нас в чемпионате будет проходить. Там будет турнир, можно поработать, посмотреть кандидатов, построить спокойный тренировочный процесс. Тренер сможет со всеми поговорить, сплотить коллектив. Может, как раз этого и не хватает.

У нас не ведущая европейская команда, как все думают, однако ребята перспективны. В случае серьезного отношения, с долей везения, грамотных действий тренерского штаба, здесь много составляющих, успех придет. Кстати, Сергей Ребров – один из немногих, кто изменил результат игр благодаря заменам, – считает Павлов.

Ранее сообщалось, что сборная Украины с 7 по 10 июня сыграет на товарищеском турнире, который состоится в Канаде.