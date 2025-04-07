Англия07 апреля 2025, 22:39 |
675
0
Ньюкасл определил трансфер звезды сборной Украины приоритетным на лето
«Сороки» нацелились на Илью Забарного
07 апреля 2025, 22:39 |
675
0
22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Ньюкасл». Трансфер украинца является приоритетным для «сорок». Кроме этого «Ньюкасл» сохраняет большой интерес к английскому центрбеку «Кристал Пэлес» Марку Гехи.
УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 32 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2025, 21:53 0
«Рух» минимально победил «Колос» на выезде
Бокс | 07 апреля 2025, 08:13 1
Арнольд Хегай отстранен до 4 сентября 2025 года
Бокс | 07.04.2025, 02:53
Футбол | 07.04.2025, 06:25
Футбол | 07.04.2025, 19:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2025, 23:40
05.04.2025, 21:55 5
07.04.2025, 07:47 7
07.04.2025, 08:29 2
07.04.2025, 06:23 4
07.04.2025, 08:50 16
06.04.2025, 22:34 2
06.04.2025, 15:47 9