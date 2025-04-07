Ньюкасл определил трансфер звезды сборной Украины приоритетным на лето

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Ньюкасл». Трансфер украинца является приоритетным для «сорок». Кроме этого «Ньюкасл» сохраняет большой интерес к английскому центрбеку «Кристал Пэлес» Марку Гехи.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 32 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.