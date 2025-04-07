Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл определил трансфер звезды сборной Украины приоритетным на лето
Англия
07 апреля 2025, 22:39 |
675
0

Ньюкасл определил трансфер звезды сборной Украины приоритетным на лето

«Сороки» нацелились на Илью Забарного

07 апреля 2025, 22:39 |
675
0
Ньюкасл определил трансфер звезды сборной Украины приоритетным на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Ньюкасл». Трансфер украинца является приоритетным для «сорок». Кроме этого «Ньюкасл» сохраняет большой интерес к английскому центрбеку «Кристал Пэлес» Марку Гехи.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 32 матча на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

По теме:
Экс-сотрудник Шахтера хочет увести игрока горняков для своего нового клуба
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Марк Гехи Ньюкасл трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник Источник: The Newcastle United Blog
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Слюсарю разбили нос, а фол не зафиксировали»
Футбол | 07 апреля 2025, 21:53 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Слюсарю разбили нос, а фол не зафиксировали»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Слюсарю разбили нос, а фол не зафиксировали»

«Рух» минимально победил «Колос» на выезде

Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07 апреля 2025, 08:13 1
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок

Арнольд Хегай отстранен до 4 сентября 2025 года

Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Бокс | 07.04.2025, 02:53
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Футбол | 07.04.2025, 06:25
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Футбол | 07.04.2025, 19:50
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 7
Бокс
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 2
Теннис
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 16
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем