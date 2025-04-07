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  4. Буковина – Кудровка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола и обзор
Украина. Первая лига
07 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:05
84
0

Буковина – Кудровка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола и обзор

«Кудровка» осталась вдесятером на 71-й минуте

07 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:05
84
0
Буковина – Кудровка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола и обзор
ФК Буковина

В группе за повышение Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялся матч «Буковина» – «Кудровка». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В первом тайме команды не порадовали болельщиков забитыми мячами. А вот после перерыва «Буковина» забила. Счет в матче на 52-й минуте открыл Виталий Кольцов.

На 71-й минуте «Кудровка» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Юрий Потимков. Получив численное преимущество, «Буковина» завершила матч победой.

Первая лига Украины. 6 апреля

«Буковина» – «Кудровка» – 1:0

Гол: Кольцов, 52.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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