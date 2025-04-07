«Существует одна национальность». Пушич – о легионерах и украинцах Шахтера

6 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».

«Горняки» разгромили соперника со счетом 3:0. После окончания противостояния главный тренер донецкого клуба Марино Пушич прокомментировал результат поединка:

– Марино, скажите, пожалуйста, чем вас поразил соперник в первые 60 минут? Может быть, вы в это время даже волновались за итоговый результат?

– Мы знали соперника, и случилось все то, чего я ожидал. Мы много анализировали их игру. Вообще, они действовали почти так же, как и в предыдущей нашей игре на выезде, которая завершилась ничьей 1:1. Тогда у нас было много моментов, мы должны выигрывать тот матч, но получили ничью. Сейчас мы увидели почти такой же сценарий, ведь соперник время от времени применял высокий блок, а в основном действовал в среднем и низком блоке, хорошо защищаясь. Сложная команда и очень опасна при выходе из обороны в атаку. Это то, на что мы рассчитывали, то, что мы знали. Но в первом тайме мы помогли им показать свои сильные стороны своей неосторожной игрой с мячом, плохими решениями в построении атак. Пожалуй, за первые десять минут мы где-то пять-шесть раз теряли мяч совершенно неоправданно.

Десять или пятнадцать минут в первой половине мы играли очень хорошо, создали несколько неплохих моментов, а затем снова потеряли стабильность. В первом тайме наша игра колебалась. К этому добавился соперник, очень опасный и умелый в контратаках, и мы позволили им использовать свои сильные стороны. В первой половине нам не удавалось находить правильные и логические решения с мячом. Несколько раз нам повезло в контратаках, мы могли бы забивать, но в общем-то я остался совсем недоволен первым таймом. Я дал это понять очень четко в раздевалке во время перерыва.

– Второй вопрос касается Кевина: когда он праздновал свой гол, то сделал все, что могло привести к травме. Будете ли вы разговаривать с ним и объяснять, что не стоит так рисковать?

– Если игрок счастлив – это здорово, надо о нем радоваться. Он забил прекрасный гол после хорошей атаки и был очень счастлив, так что ему хотелось это отпраздновать. Я считаю, Кевин сейчас очень добросовестно поработал для команды – и не только из-за забитого гола. В определенный момент было достаточно одного взгляда в его глаза, чтобы понять: пора делать замену. Он проделал свою работу. Но если игрок счастлив – он счастлив, и это нужно праздновать. Это способ выразить эмоции, я люблю видеть эмоции. Надеюсь, с ним ничего серьезного.

– Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно этот стадион на матч, ведь вы играли здесь, насколько я помню, только раз? Вы будете играть здесь еще или поедете снова во Львов?

– Думаете, у нас есть домашние игры? Нет, у нас нет домашних игр. ФК «Шахтер» всегда играет на выезде, к сожалению. И хотя это хороший стадион, небольшой, уютный, мы не можем назвать его домом. Как правило, наши домашние игры проходят во Львове. Если их можно назвать домашними, но мы пытаемся создать где-то ощущение дома. Должен сказать, я уже здесь более полутора лет, привык играть все игры, как выездные. Но что мне очень нравится, так это то, что где бы мы ни играли так называемые домашние матчи, мы видим много болельщиков «Шахтера». Я очень уважаю этих людей, которые приходят на наши игры везде: на «Арене Львове», «Левом Берегу», на других стадионах. Большое уважение. В таких обстоятельствах, не имея собственного стадиона, они все равно приходят поддержать команду. Благодарю вас!

– Мистер, прежде всего хочу поблагодарить вас за слова о домашних матчах – это действительно очень важно. Мой вопрос таков: мы увидели совсем другой второй тайм. Что именно вы сказали игрокам в раздевалке? Возможно, что-то вроде: ребята, если мы сейчас проигрываем, можем забыть о чемпионстве. Так выходим и выкладываемся по полной?

– Нет, я не могу вам этого сказать. Но могу сказать, что я не был доволен нашей игрой в первой половине. Но здесь дело не только в этом, моя задача также состоит в том, чтобы помочь команде, изменить ее к лучшему, изменять тактику во время игры, делать замены, чтобы добавить новую энергию, и так далее. После первого разговора относительно наших действий в первом тайме, моих эмоций для меня всегда очень важны мои следующие мысли. На них я сосредотачиваюсь больше всего, чтобы понять, как помочь команде во второй половине. Так все проходит. Конечно, я не могу сказать точно, о чем мы говорили, ведь все, что происходит в раздевалке, там и остается. Я всегда стараюсь помочь своей команде. Даже если вы играете хорошо, всегда можно лучше. А тем более, когда игра не идет, как у нас в первом тайме, я должен найти решение, которое поможет изменить ход матча и привести команду к победе.

Собственно, именно это и произошло в этот раз во втором тайме после нашего разговора. Я очень рад, что игроки слушают и следуют моим наставлениям, пытаются действовать так, как я им говорю. Они заслуживают комплиментов за вторую половину. Я похвалил их в раздевалке. Скажу еще: особые комплименты получили вышедшие на замену ребята. Педриньо вышел после перерыва и хорошо поработал, Назарина, Лассина, Эгиналду, даже молодой Глущенко вышел на последних минутах – все они добавили нужной энергии, помогли команде своими качествами. Это хорошо, это сила «Шахтера». Все вышедшие на замену внесли свой вклад в конечный результат. Я был очень рад видеть. Великолепная реакция от команды во втором тайме на первую половину.

– Это уже вторая игра подряд, когда ваша команда выходит с семью легионерами в стартовом составе. Насколько такой подход и такая архитектура команды будет системообразующей для «Шахтера» на перспективу?

– Нет, здесь дело в построении команды. У меня есть эти игроки, поэтому я принимаю определенные логические решения. Надо иметь в виду, что трое украинских футболистов, обычно много игравших, покинули клуб во время зимнего перерыва, а двое молодых бразильцев присоединились к нам. Поэтому здесь есть определенный баланс. Напомню, что я был одним из немногих или даже единственным тренером в истории клуба, который играл свою первую кампанию в Лиге чемпионов с десятью украинскими игроками и только одним легионером. Я не смотрю на национальность, я пытаюсь сделать конкурентоспособную команду, которая будет способна чего-то достичь. Сейчас у нас 50 на 50 или, возможно, иностранных игроков даже больше, чем украинцев. Поэтому мой выбор в пользу легионеров вполне логичен.

Но у меня всегда есть одно правило. Я всегда подчеркиваю: это украинский клуб, а значит, в составе должны быть украинские футболисты – особенно молодые, перспективные игроки. Я всегда стараюсь давать им игровое время, как вы могли увидеть, например, в случае с Глущенко. В прошлом году Цуканов дебютировал за команду. Я уделяю этому особое внимание, ведь считаю очень важным. Да, я здесь ради «Шахтера», но я тоже стараюсь внести свой вклад в развитие украинского футбола и молодых игроков. Такова моя точка зрения. Иногда баланс может немного изменяться, как, например, сейчас или в прошлом матче. Но все равно я говорю своей команде, что в «Шахтере» есть только одна национальность – «шахтерская». Это важно знать. Думаю, я ответил на ваш вопрос о балансе – сколько игроков я должен выбирать и на какие позиции. Но в общем-то у нас «шахтерская» ментальность, «шахтерская» национальность, национальность «горняки».

– Сейчас за первую команду играет Антон Глущенко, раньше вы подпускали в основу Цуканова. Есть ли в молодежной команде еще игроки, которых вы в ближайшем будущем могли бы привлекать в главную команду?

– Это всегда целый процесс. Во время наших тренировочных сборов я всегда приглашаю нескольких молодых игроков потренироваться с нами, чтобы посмотреть на них поближе. Я делал это прошлым летом, а также во время этого зимнего перерыва. Дрозд часто находится с нами, а также другие ребята. Я люблю просматривать молодых футболистов, поэтому приглашаю их на наши тренировки и иногда на спарринги. Я хочу видеть их в действии, ведь это совсем другое, чем смотреть на видео.

Да, возможно, что в будущем к нам присоединятся двое или трое футболистов или даже больше. Но вы здесь тоже зависите от поколений, их конкретных качеств. Особенно важно, кто сейчас находится на их позициях, ведь им придется бороться за свое место. Возможно, некоторых футболистов нужно отдать в аренду на короткий период, чтобы они вернулись лучше. А может быть, нужно больше с нами тренироваться, набираться опыта, а потом – в аренду. Это целый процесс, на который я всегда смотрю и пытаюсь найти хорошее решение для игрока, что будет лучшим для его развития. Так что, возможно, больше юношей присоединится к первой команде, но это уже в будущем, по моему мнению.

– Марино, вы в свое время заявляли, что борьба за чемпионство завершена, потом сказали, что еще нет. Так что по состоянию на сейчас, 6 апреля, «Шахтер» в игре, борется за чемпионство?

– Не могу вспомнить эти слова. Смотрите, я сказал некоторые вещи с реалистической точки зрения на тот момент. Но все, кто знаком со мной, знают, что я – боец. Я никогда не сдаюсь. Иначе я бы, пожалуй, не приехал в Украину в такой период, если бы не был таким. Поэтому моя команда будет всегда биться до конца. Это однозначно. Это часть моего характера и это то, что я всегда пытаюсь передать своей команде. Тогда я просто пытался объяснить, что будет очень сложно. Сначала мы провели замечательные игры с Кривбассом и Карпатами, а потом увидели, насколько несправедливым и жестким может быть футбол – сыграли вничью. В тот момент мы упустили свой шанс догнать поезд. Это разочаровывает. Я всегда говорю, что все кончится, когда действительно закончится. К тому моменту, можете быть уверены, что моя команда будет сражаться с моей силой духа до самого конца.

– Мой вопрос будет касаться футзала. Знаете ли вы, что одним из партнеров Шахтера является компания SkyUp Airlines, которая также является партнером команды SkyUp Futsal. В ее составе тоже играют бразильские футболисты. Видели ли вы их игры? И какой игрок «Шахтера» мог бы добиться значительных успехов в футзале?

– Нет, я об этом не знал, но мне нравится футзал. Я много лет работал именно футзальным тренером на старте карьеры. Мог работать с большим количеством замечательных игроков. Это очень специфический вид спорта. В нашей игре можно увидеть много влияния футзала, если говорить о коротких комбинациях, зонах и так далее. Именно такой футбол меня привлекает. Хотя мы его не показали сейчас в первом тайме, но во втором получалось больше. В моей команде есть немало игроков, которые могли бы добиться успехов в футзале. Хотя нельзя признать, что это уже совсем другая история.

Это более быстрая игра, другие правила, мяч, покрытие. Но, если посмотреть, сколько у нас есть технических футболистов, думаю, многие из них стали бы успешными в футзале. Если смотреть с другой стороны, выходит совсем другое. На моем опыте только один футзальный игрок построил большую карьеру в футболе – Стевен Бергейс. Он играет в «Аяксе», также выступал за «Фейеноорд». Но начинал у меня играть в футзал. После футзала тяжело играть на большом поле, нужно больше бегать, больше пространство. Разные виды спорта, немногие игроки могут овладеть обоими. Я был одним из них. Шучу.