ВИДЕО. Ярмоленко стал Александром после матча чемпионата с Левым Берегом
Киевское «Динамо» одолело соперника в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги
6 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись киевское «Динамо» и «Левый Берег». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.
После окончания поединка вингер хозяев Андрей Ярмоленко попал в курьезную ситуацию, когда отвечал на вопросы журналистки. Она перепутала имя футболиста и назвала его Александром – тот в ответ рассмеялся.
«Динамо» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 57 баллов. В следующем матче киевский клуб сыграет против «Кривбасса» на выезде 12 апреля.
Андрея Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей в УПЛ, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
ВИДЕО. Андрея Ярмоленко назвали Александром после матча с «Левым Берегом»
April 6, 2025
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