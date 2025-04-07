ВИДЕО. Ярмоленко стал Александром после матча чемпионата с Левым Берегом

6 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись киевское «Динамо» и «Левый Берег». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

После окончания поединка вингер хозяев Андрей Ярмоленко попал в курьезную ситуацию, когда отвечал на вопросы журналистки. Она перепутала имя футболиста и назвала его Александром – тот в ответ рассмеялся.

«Динамо» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 57 баллов. В следующем матче киевский клуб сыграет против «Кривбасса» на выезде 12 апреля.

Андрея Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей в УПЛ, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

ВИДЕО. Андрея Ярмоленко назвали Александром после матча с «Левым Берегом»