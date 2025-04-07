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  4. ВИДЕО. Ярмоленко стал Александром после матча чемпионата с Левым Берегом
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 16:15 |
648
1

ВИДЕО. Ярмоленко стал Александром после матча чемпионата с Левым Берегом

Киевское «Динамо» одолело соперника в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2025, 16:15 |
648
1
ВИДЕО. Ярмоленко стал Александром после матча чемпионата с Левым Берегом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

6 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись киевское «Динамо» и «Левый Берег». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

После окончания поединка вингер хозяев Андрей Ярмоленко попал в курьезную ситуацию, когда отвечал на вопросы журналистки. Она перепутала имя футболиста и назвала его Александром – тот в ответ рассмеялся.

«Динамо» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 57 баллов. В следующем матче киевский клуб сыграет против «Кривбасса» на выезде 12 апреля.

Андрея Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей в УПЛ, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

ВИДЕО. Андрея Ярмоленко назвали Александром после матча с «Левым Берегом»

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Андрей Ярмоленко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Burevestnik
ну це ж та шо була на хвутболах-1-2-3.
шо ж з неї...
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