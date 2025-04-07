ПЕРВАК: «Трудно комментировать матч с Динамо. Играли с будущим чемпионом»
«Левый Берег» уступил «бело-синий» со счетом 0:2
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак высказался о матче 23-го тура УПЛ, в котором его подопечные уступили киевскому «Динамо» (0:2).
«Сложно что-либо комментировать сразу после такого матча. Мы играли против будущего чемпиона Украины. До матча сказал ребятам, что следует играть агрессивно, активно. Если не будем по спортивному злыми, то «Динамо» станет чемпионом даже скорее, чем все думают.
Игра была такой, как все видели… Нашей команде многое еще не хватает. Например индивидуального мастерства, спокойствия и быстроты принятия решений. Безусловно, есть еще над чем работать. Поздравляю «Динамо» с победой», – ответил Первак.
В турнирной таблице чемпионата Украины «Левый Берег» занимает 11 место, имея в активе 22 пункта.
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