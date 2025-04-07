Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Серьезный шаг». Президент Левого Берега анонсировал важные изменения
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 13:47 |
1474
0

«Серьезный шаг». Президент Левого Берега анонсировал важные изменения

Николай Лавренко понимает, что команду нужно будет усиливать

07 апреля 2025, 13:47 |
1474
0
«Серьезный шаг». Президент Левого Берега анонсировал важные изменения
ПРОФУТБОЛ Digital. Николай Лавренко

Президент «Левого Берега» Николай Лавренко рассказал, почему зимой так и не состоялась кадровая революция в клубе и команде, которую он обещал ранее, а также все-таки анонсировал масштабные перемены в будущем.

«Перестройки как таковой не произошло по разным причинам. Есть вопросы финансов, потому что у всех запросы, а также есть вопросы главного тренера. Мы смотрели, и он пока не определился с форматом такой грандиозной перестройки. Точечно мы некоторые вопросы решили, и он считает, что все нормально. Я тоже считаю, что при всех реалиях мы дали еще раз шанс многим футболистам и, мне кажется, понемногу мы находим свою игру. Понимаем, что хотелось бы лучших исполнителей, но что имеем – то имеем».

«У нас были варианты, мы просматривали [новичков], были переговоры и многих хотели. Фамилии называть не буду. Агенты нас здесь пикетировали со всех сторон, но такова позиция моя и Первака: «Если бы были лучше – мы бы взяли, а если такие как есть, то лучше уж те, кто есть».

«Мы осторожно к этому отнеслись, но мы работаем над этим, и, если все будет хорошо, – летом мы должны делать серьезный шаг, скажем так. Надо пережить этот год. Даже при больших деньгах, особенно в украинском футболе, игрокам нужно время на адаптацию, тем более если речь идет об иностранцах», – сказал Лавренко.

В настоящий момент «Левый Берег» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет «аистам» сохранить прописку в элите без необходимости проведения поединков плей-офф с представителями Первой лиги.

По теме:
Агробизнес – СК Полтава – 1:2. Видео голов и обзор матча
Эпицентр – ЮКСА – 4:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Стали известны стартовые составы матча Колоса и Руха
Николай Лавренко Левый Берег Киев трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Сливченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Футбол | 07 апреля 2025, 10:54 10
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»

Легенда «Шахтера» потроллил Андрея Ярмоленко

Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды
Футбол | 07 апреля 2025, 14:34 1
Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды
Ямаля ждет новый вызов в следующем сезоне. Пойдет по стопам легенды

Юной звезде доверят легендарный 10-й номер в «Барселоне»

Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Футбол | 06.04.2025, 18:31
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07.04.2025, 08:50
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Футбол | 07.04.2025, 00:04
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
06.04.2025, 05:50 4
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 3
Бокс
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 29
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем