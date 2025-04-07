«Серьезный шаг». Президент Левого Берега анонсировал важные изменения

Президент «Левого Берега» Николай Лавренко рассказал, почему зимой так и не состоялась кадровая революция в клубе и команде, которую он обещал ранее, а также все-таки анонсировал масштабные перемены в будущем.

«Перестройки как таковой не произошло по разным причинам. Есть вопросы финансов, потому что у всех запросы, а также есть вопросы главного тренера. Мы смотрели, и он пока не определился с форматом такой грандиозной перестройки. Точечно мы некоторые вопросы решили, и он считает, что все нормально. Я тоже считаю, что при всех реалиях мы дали еще раз шанс многим футболистам и, мне кажется, понемногу мы находим свою игру. Понимаем, что хотелось бы лучших исполнителей, но что имеем – то имеем».

«У нас были варианты, мы просматривали [новичков], были переговоры и многих хотели. Фамилии называть не буду. Агенты нас здесь пикетировали со всех сторон, но такова позиция моя и Первака: «Если бы были лучше – мы бы взяли, а если такие как есть, то лучше уж те, кто есть».

«Мы осторожно к этому отнеслись, но мы работаем над этим, и, если все будет хорошо, – летом мы должны делать серьезный шаг, скажем так. Надо пережить этот год. Даже при больших деньгах, особенно в украинском футболе, игрокам нужно время на адаптацию, тем более если речь идет об иностранцах», – сказал Лавренко.

В настоящий момент «Левый Берег» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет «аистам» сохранить прописку в элите без необходимости проведения поединков плей-офф с представителями Первой лиги.