Дебютант УПЛ готовит кадровую революцию. Президент клуба сделал заявление

Президент «Левого Берега» Николай Лавриненко подбил итоги первой части дебютного сезона для «аистов» в Украинской Премьер-лиге. Функционер заявил, что зимой будет много трансферов.

«У меня моральная ответственность – я им сказал, что они будут играть дальше, как минимум, первый круг. А потом уже определится, насколько каждый сможет себя проявить, насколько найдет себя в УПЛ и дальше может себя проявить на уровне этого футбола.

Я их поблагодарил за то, что многие футболисты смогли себя найти и дать толчок, потому что показали характер, волю, а где-то и мастерство. Сегодня были только характер и воля, мастерства было мало – погодные условия не давали никому играть. Мы проанализировали и будут значительные изменения в Левом Берегу. Все их увидят уже в начале следующего года. Мы понимаем, где есть проблемы», – сказал Лавренко.

В нынешнем сезоне «Левый Берег» занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.