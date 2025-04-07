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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Англия
07 апреля 2025, 23:15 |
1746
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»

Тренер «горожан» раскритиковал фанатов «МЮ»

07 апреля 2025, 23:15 |
1746
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола раскритиковал болельщиков «Манчестер Юнайтед» из-за того, что они обругали маму Фила Фодена во время последнего поединка в АПЛ, который завершился вничью 1:1.

«Здесь дело не в «Ман Юнайтед», а в людях, понимаете? Как они могли такое сделать? Честно, я не понимаю, чем думают люди, которые так посмели сказать о маме Фодена. У них недостаточно класса и уважения, это просто стыд», – сказал Гвардиола.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что его внимание полностью сосредоточено на удачном завершении сезона после того, как его команда сыграла вничью с «Ман Юнайтед» (0:0) в 196-м дерби Манчестера.

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Дмитрий Олейник Источник: ESPN
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