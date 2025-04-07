Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Тренер «горожан» раскритиковал фанатов «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола раскритиковал болельщиков «Манчестер Юнайтед» из-за того, что они обругали маму Фила Фодена во время последнего поединка в АПЛ, который завершился вничью 1:1.
«Здесь дело не в «Ман Юнайтед», а в людях, понимаете? Как они могли такое сделать? Честно, я не понимаю, чем думают люди, которые так посмели сказать о маме Фодена. У них недостаточно класса и уважения, это просто стыд», – сказал Гвардиола.
Ранее Пеп Гвардиола заявил, что его внимание полностью сосредоточено на удачном завершении сезона после того, как его команда сыграла вничью с «Ман Юнайтед» (0:0) в 196-м дерби Манчестера.
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