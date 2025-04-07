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  4. «Много грязной работы». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Италия
07 апреля 2025, 15:53 |
1038
0

«Много грязной работы». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса

«Рома» не сумела одолеть соперника и сыграла вничью

07 апреля 2025, 15:53 |
1038
0
«Много грязной работы». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Ювентус». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

В стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик, который провел на поле 85 минут. Итальянская пресса оценила игру украинского футболиста:

«Рома слишком часто полагается в игре на Довбике и в начале матча с «Ювентуса» это приводило к постоянным ошибкам. Однако, украинец быстро привык к сопернику и два лучших момента первого тайма были созданы благодаря его игре.

Некоторые движения великолепного нападающего порой напоминали Джеко, мастера защиты мяча и качественной подачи партнерам по команде. К сожалению, Довбик не обладает этим качеством на постоянном уровне, но против «Ювентуса» он очень хорошо двигался спиной к воротам.

Артем проделал много грязной работы, которая осталась незамеченной. Не всегда его партнеры пользовались шансами, которые создавал украинский футболист. «Рома» не блистала в атаке, но Довбик сыграл уверенно и надежно», – отмечают в Италии.

Подопечные Клаудио Раньери набрали 53 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Ювентус» разместился на пятой позиции, в активе клуба – 56 очков.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Рома - Ювентус Ювентус Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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