«Много грязной работы». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса

6 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Ювентус». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

В стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик, который провел на поле 85 минут. Итальянская пресса оценила игру украинского футболиста:

«Рома слишком часто полагается в игре на Довбике и в начале матча с «Ювентуса» это приводило к постоянным ошибкам. Однако, украинец быстро привык к сопернику и два лучших момента первого тайма были созданы благодаря его игре.

Некоторые движения великолепного нападающего порой напоминали Джеко, мастера защиты мяча и качественной подачи партнерам по команде. К сожалению, Довбик не обладает этим качеством на постоянном уровне, но против «Ювентуса» он очень хорошо двигался спиной к воротам.

Артем проделал много грязной работы, которая осталась незамеченной. Не всегда его партнеры пользовались шансами, которые создавал украинский футболист. «Рома» не блистала в атаке, но Довбик сыграл уверенно и надежно», – отмечают в Италии.

Подопечные Клаудио Раньери набрали 53 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Ювентус» разместился на пятой позиции, в активе клуба – 56 очков.