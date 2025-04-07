Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Есть претенденты на подписание

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, 24-летний футболист начинает разочаровываться в английском клубе из-за последних результатов, потому рассматривается возможность смены клуба. «Горожанам» будет сложно удержать Эрлинга, если он примет окончательно решение уйти, даже не смотря на контракт до 2034 года.

За ситуацией вокруг игрока следят «ПСЖ» и «Бавария».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».