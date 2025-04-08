Отпустят лишь за миллиард. Барса выбрала неприкасаемого игрока – не Ямаль

Каталонская «Барселона» определила испанского полузащитника Педри как «неприкосновенного игрока», сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» готово отпустить 22-летнего футболиста лишь за миллиард евро – именно эта сумма прописана в контракте хавбека как клаусула.

В сезоне 2024/25 Педри провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Педри интересуется «Манчестер Сити».