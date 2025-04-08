Отпустят лишь за миллиард. Барса выбрала неприкасаемого игрока – не Ямаль
Каталонцы считают Педри незаменимым футболистом для клуба
Каталонская «Барселона» определила испанского полузащитника Педри как «неприкосновенного игрока», сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» готово отпустить 22-летнего футболиста лишь за миллиард евро – именно эта сумма прописана в контракте хавбека как клаусула.
В сезоне 2024/25 Педри провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Педри интересуется «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беллингем может быть отстранен от 1 до 3 матчей Ла Лиги
Трансферная стоимость украинского защитника составляет 40 млн евро