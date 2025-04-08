Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отпустят лишь за миллиард. Барса выбрала неприкасаемого игрока – не Ямаль
Испания
08 апреля 2025, 12:42 |
1322
0

Отпустят лишь за миллиард. Барса выбрала неприкасаемого игрока – не Ямаль

Каталонцы считают Педри незаменимым футболистом для клуба

08 апреля 2025, 12:42 |
1322
0
Отпустят лишь за миллиард. Барса выбрала неприкасаемого игрока – не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Каталонская «Барселона» определила испанского полузащитника Педри как «неприкосновенного игрока», сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» готово отпустить 22-летнего футболиста лишь за миллиард евро – именно эта сумма прописана в контракте хавбека как клаусула.

В сезоне 2024/25 Педри провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Педри интересуется «Манчестер Сити».

По теме:
Готовы отдать 50 млн фунтов. МЮ стремится приобрести партнера Миколенко
Реал – пятый. Суперкомпьютер обновил шансы команд в Лиге чемпионов
Запрос от Алонсо. Байер заинтересован в трансфере партнера Ярмолюка
Педри Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Футбол | 08 апреля 2025, 07:59 5
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено

Беллингем может быть отстранен от 1 до 3 матчей Ла Лиги

Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира
Футбол | 08 апреля 2025, 09:18 3
Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира
Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира

Трансферная стоимость украинского защитника составляет 40 млн евро

Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Футбол | 07.04.2025, 15:03
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Бокс | 08.04.2025, 00:46
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Первая лига. Харьковское дерби, голевое шоу и разгром 5:0 от Нивы
Футбол | 08.04.2025, 13:29
Первая лига. Харьковское дерби, голевое шоу и разгром 5:0 от Нивы
Первая лига. Харьковское дерби, голевое шоу и разгром 5:0 от Нивы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»
07.04.2025, 01:00 1
Бокс
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00
Война
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 4
Футбол
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
07.04.2025, 01:12
Футбол
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем