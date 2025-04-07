Разочаровался во Флике. Вингер Барселоны решил покинуть клуб
Ансу Фати недоволен отсутствием игровой практики
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати решил покинуть клуб, сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, такое решение 22-летний футболист хотел принять еще летом, но поверил главному тренеру Ханси Флику, который пообещал ему игровую практику в течение этого сезона. Сейчас игрок разочарован, что коуч не предоставил ему возможностей проявить себя.
В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ансу Фати хочет продолжить карьеру в Европе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Александр с ним на одном уровне
Известный тренер был недоволен действиями Егора Ярмолюка