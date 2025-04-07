Разочаровался во Флике. Вингер Барселоны решил покинуть клуб

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати решил покинуть клуб, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, такое решение 22-летний футболист хотел принять еще летом, но поверил главному тренеру Ханси Флику, который пообещал ему игровую практику в течение этого сезона. Сейчас игрок разочарован, что коуч не предоставил ему возможностей проявить себя.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати хочет продолжить карьеру в Европе.