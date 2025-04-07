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  4. Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 14:03 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:32
1796
2

Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ

Луис Пальма может стать игроком киевского клуба

07 апреля 2025, 14:03 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:32
1796
2
Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Пальма

Киевское «Динамо» может подписать вингера сборной Гондураса и «Селтика» Луиса Пальму, выступающего на правах аренды за «Олимпиакос», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний футболист был предложен киевскому клубу для подписания.

Первую половину текущего сезона он провел в «Селтике», с которым играл в Лиге чемпионов, а вторую часть кампании – в «Олимпиакосе». В текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Левого Берега» пояснил поражение от «Динамо».

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Луис Пальма Селтик Олимпиакос Пирей Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Шотландии по футболу чемпионат Греции по футболу Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Dnonama1
Фейк. До дирявих ніхто не піде . Ніхто не хоче бути позорніком 
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