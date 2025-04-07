Динамо предложили подписать гондурасца. Он играл в этом сезоне ЛЧ
Луис Пальма может стать игроком киевского клуба
Киевское «Динамо» может подписать вингера сборной Гондураса и «Селтика» Луиса Пальму, выступающего на правах аренды за «Олимпиакос», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 25-летний футболист был предложен киевскому клубу для подписания.
Первую половину текущего сезона он провел в «Селтике», с которым играл в Лиге чемпионов, а вторую часть кампании – в «Олимпиакосе». В текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что наставник «Левого Берега» пояснил поражение от «Динамо».
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