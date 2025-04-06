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  4. «Упустили Ярмоленко». Наставник Левого Берега пояснил поражение от Динамо
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:30
764
0

«Упустили Ярмоленко». Наставник Левого Берега пояснил поражение от Динамо

Команда Александра Шовковского забила два гола в матче 23-го тура УПЛ

06 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:30
764
0
«Упустили Ярмоленко». Наставник Левого Берега пояснил поражение от Динамо
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Наставник «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua оценил действия своих подопечных в поединке 23-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:2):

«Матчи с таким соперником, как «Динамо», ценны тем, что есть возможность убедиться, чего ты на самом деле стоишь, обогатиться опытом. Вот и сегодня по самоотдаче у меня нет претензий к подопечным — каждый старался играть через «не могу».

Но этого недостаточно, чтобы бросить вызов гранду украинского футбола. Ведь даже незначительная разбалансированность в действиях, потеря концентрации сразу же наказывается.

Динамовцы забивали в самый нужный момент, как говорится, в раздевалку, когда мы упустили у своих ворот Андрея Ярмоленко, и сразу после перерыва – ошиблись в переходной фазе. Соперник, как в лучшие свои времена, провел образцовую контратаку.

Дальше динамовцы уже играли по счету, умело перекрывали зоны, чувствовалось, что при необходимости могли добавить, а шансов хотя бы на один гол у нас не было. Уровень подготовки игроков «Динамо» был выше.

Остается надеяться, что накопленный опыт обязательно пригодится нам в следующих матчах, которые будут решающими в битве за сохранение прописки в элите».

«Левый Берег» занимает 11-е место в чемпионате Украины, набрав 22 очка.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Виталий Первак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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