«Слот должен прекратить эксперименты». Реакция фанов на поражение Ливерпуля

В матче 31-го тура АПЛ 6 апреля в Лондоне встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль». Команда Арне Слота потерпела поражение со счетом 2:3.

«Ливерпуль» открыл счет на 14-й минуте, но еще до перерыва «Фулхэм» забил три мяча. Во втором тайме Луис Диас на 72-й минуте сократил отставание. Но уйти от поражения подопечным Арне Слота не удалось.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ и близок к завоеванию чемпионского титула. Отрыв от «Арсенала» составляет 11 очков. Однако поражение от «Фулхэма» насторожило болельщиков «Ливерпуля».

Benny’s Football Tips: Настоящий вопрос. Что случилось с Салахом в последнее время?

Bhavesh Gujrati: Не верю, что Слот является хорошим тренером, успех, который он достиг до сих пор, это лишь его удача, что Клопп создал и оставил хорошую команду, заслуга успеха по-прежнему принадлежит Клоппу. Футбол Клоппа безжалостен и душит соперника высоким прессингом, а Слот просто играет.

LFC♥️SOUTH AFRICA: Мы серьезно не можем позволить себе упустить еще один титул. Это единственное соревнование, за которое мы сейчас боремся. Слот должен прекратить эксперименты и играть с правильными игроками.

Keri23_LFC: Нам нужно улучшить нашу игру, мы не выглядим как чемпионы.

Luis Requena: Отпустите Слота немедленно. Матчи против «ПСЖ», «Ньюкасла» и «Фулхэма» демонстрируют прогрессирующее ухудшение состояния игроков, которое вызывает Слот. Игроки, которых он не использует, а если и использует, то плохо, некоторые хотят уйти, другие точно собираются уйти и будущего подкрепления не предвидится.

Israil Thomas: Ужасное поведение тренера на протяжении всего матча. Команда была совершенно не готова.

Pauline6668: Не самое лучшее выступление. Большинство игроков выглядят истощенными. Слоту нужна небольшая ротация, вместо того, чтобы пороть дохлую лошадь. Еще 11 очков (все еще) требуются. Мы можем это сделать.

FRANCIS KISEMBO: Правда в том, что мы предположительно выигрываем Лигу просто потому, что «Арсенал» и «Сити» в этом сезоне регрессировали. Если бы любой из них был в порядке, мы бы потеряли Лигу.