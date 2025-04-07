ТРУБИН – о матче с Порту: «Не просто результат, а отражение работы»

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram высказался о гостевом матче 28-го тура чемпионата Португалии против «Порту». Команда из Лиссабона без лишних проблем обыграла соперника – 4:1.

Анатолий вышел в стартовом составе команды и оформил два сейва.

«Матч, для которого не нужна была дополнительная мотивация.

От первой до последней минуты – как единое целое. Не просто результат, а отражение работы, концентрации и характера.

Спасибо всем, кто был с нами», – написал Трубин.