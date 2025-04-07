Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРУБИН – о матче с Порту: «Не просто результат, а отражение работы»
Польша
07 апреля 2025, 12:41 | Обновлено 07 апреля 2025, 12:44
315
0

ТРУБИН – о матче с Порту: «Не просто результат, а отражение работы»

«Орлы» обыграли соперника со счетом 4:1

07 апреля 2025, 12:41 | Обновлено 07 апреля 2025, 12:44
315
0
ТРУБИН – о матче с Порту: «Не просто результат, а отражение работы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram высказался о гостевом матче 28-го тура чемпионата Португалии против «Порту». Команда из Лиссабона без лишних проблем обыграла соперника – 4:1.

Анатолий вышел в стартовом составе команды и оформил два сейва.

«Матч, для которого не нужна была дополнительная мотивация.

От первой до последней минуты – как единое целое. Не просто результат, а отражение работы, концентрации и характера.

Спасибо всем, кто был с нами», – написал Трубин.

По теме:
Спортинг – Брага. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Порту Порту - Бенфика Анатолий Трубин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Бокс | 07 апреля 2025, 00:23 0
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?

Безоговорочным лидером рейтинга является Флойд Мейвезер

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06 апреля 2025, 15:47 6
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе

Тренер Ильи Забарного заслужил на повышение
Футбол | 07.04.2025, 12:34
Тренер Ильи Забарного заслужил на повышение
Тренер Ильи Забарного заслужил на повышение
Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
Теннис | 07.04.2025, 08:20
Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Футбол | 07.04.2025, 01:12
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55 1
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем