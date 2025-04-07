Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Украинский голкипер орлов получил твердые 7.0 баллов
Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 28-го тура чемпионата Португалии.
Орлы в выездном матче разгромили Драконов из «Порту» (4:1).
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Хет-трик для гостей оформил форвард Вангелис Павлидис. Трубин отыграл весь матч и пропустил один мяч на 81-й минуте.
Трубин за игру получил оценку 7.0 от WhoScored, а феноменальная игра Павлидиса оценена отметкой 9.9.
Бенфика вышла в лидеры чемпионата Португалии, опередив Спортинг. Лидеры: Бенфика (68 очков), Спортинг (65), Порту, Брага (по 56).
Чемпионат Португалии. 6 апреля. 28-й тур
Порту – Бенфика – 1:4
Голы: Саму, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5
Оценки за матч от WhoScored
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