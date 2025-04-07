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  4. Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Португалия
07 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:26
655
0

Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту

Украинский голкипер орлов получил твердые 7.0 баллов

07 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:26
655
0
Кто получил 9.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 28-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в выездном матче разгромили Драконов из «Порту» (4:1).

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Хет-трик для гостей оформил форвард Вангелис Павлидис. Трубин отыграл весь матч и пропустил один мяч на 81-й минуте.

Трубин за игру получил оценку 7.0 от WhoScored, а феноменальная игра Павлидиса оценена отметкой 9.9.

Бенфика вышла в лидеры чемпионата Португалии, опередив Спортинг. Лидеры: Бенфика (68 очков), Спортинг (65), Порту, Брага (по 56).

Чемпионат Португалии. 6 апреля. 28-й тур

Порту Бенфика 1:4

Голы: Саму, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5

Оценки за матч от WhoScored

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Порту Порту - Бенфика Вангелис Павлидис оценки WhoScored
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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