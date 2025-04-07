«Пеп убил нас такой тактикой». Реакция фанов на манчестерское дерби

В матче 31-го тура АПЛ 6 апреля на стадионе «Олд Траффорд» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Манчестерское дерби прошло без забитых мячей.

«Манчестер Сити» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на еврокубки уже не претендует, но победа в дерби была важна для клуба. В итоге команды разделили очки. Результатом остались недовольны фаны обоих клубов.

Abdullah Al-Awadhi #GlazersOut: Какая разница между тактикой этого тренера и тактикой прагматических тренеров до него. Вы даже не можете переиграть команду Сити, которая не в форме!!!!!! АМОРИМ АУУУУУТ.

UtdXclusive: Верните мне 94 минуты назад.

A. J SSESANGA: Мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, мы не можем позволить Сити квалифицироваться. Это легендарное соперничество.

Head Boy: Самое скучное дерби.

Stephen Walker: Пеп убил нас такой тактикой... Если Пеп продолжит в том же духе, нам будет далеко до топ-4.

Kaybeeh: «Челси» сыграл вничью, и все, что нам нужно было сделать, это победить слабую команду, чтобы попасть в топ-4, но наши консультанты и тренер видели, что одного очка достаточно при ужасном выборе.

Mr BRAVE: Я не думаю, что «Манчестер Сити» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

WorkingClassPolitician#2: Сегодня «Сити» так же сильно отстает от остальных, как и «Манчестер Юнайтед». Обоим клубам необходима большая перестройка.