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  4. «Пеп убил нас такой тактикой». Реакция фанов на манчестерское дерби
Англия
07 апреля 2025, 10:46 |
1107
1

«Пеп убил нас такой тактикой». Реакция фанов на манчестерское дерби

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не порадовали болельщиков голами

07 апреля 2025, 10:46 |
1107
1
«Пеп убил нас такой тактикой». Реакция фанов на манчестерское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура АПЛ 6 апреля на стадионе «Олд Траффорд» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Манчестерское дерби прошло без забитых мячей.

«Манчестер Сити» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на еврокубки уже не претендует, но победа в дерби была важна для клуба. В итоге команды разделили очки. Результатом остались недовольны фаны обоих клубов.

Abdullah Al-Awadhi #GlazersOut: Какая разница между тактикой этого тренера и тактикой прагматических тренеров до него. Вы даже не можете переиграть команду Сити, которая не в форме!!!!!! АМОРИМ АУУУУУТ.

UtdXclusive: Верните мне 94 минуты назад.

A. J SSESANGA: Мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, мы не можем позволить Сити квалифицироваться. Это легендарное соперничество.

Head Boy: Самое скучное дерби.

Stephen Walker: Пеп убил нас такой тактикой... Если Пеп продолжит в том же духе, нам будет далеко до топ-4.

Kaybeeh: «Челси» сыграл вничью, и все, что нам нужно было сделать, это победить слабую команду, чтобы попасть в топ-4, но наши консультанты и тренер видели, что одного очка достаточно при ужасном выборе.

Mr BRAVE: Я не думаю, что «Манчестер Сити» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

WorkingClassPolitician#2: Сегодня «Сити» так же сильно отстает от остальных, как и «Манчестер Юнайтед». Обоим клубам необходима большая перестройка.

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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига реакция болельщиков Рубен Аморим Пеп Гвардиола
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Перець
Зараз  у Мансіті просто творча пауза ,а в кінці сезону перезавантаження на новий 
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